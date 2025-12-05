Россия и Индия договорились стремиться к глобальному миру

РФ и Индия договорились стремиться к глобальному миру и стабильности

Россия и Индия заявили, что и дальше будут вместе стремиться к глобальному миру и стабильности. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам XXIII российско-индийского ежегодного саммита «Россия - Индия: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении».

Причем делать это страны будут не только в полицентричной Азии, но и в многополярном мире.

«Стороны подчеркнули, что РФ и Индия как ведущие державы будут продолжать стремиться к глобальному миру и стабильности», — отмечается в публикации.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди отметили, что подходы обеих стран к приоритетам внешней политики являются «совпадающими и взаимодополняющими.»

В заявлении подчеркивается, что отношения между Россией и Индией остаются опорой глобального мира и стабильности на основе равной и неделимой безопасности.

Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди продолжались более двух часов. Встреча двух лидеров проходила 5 декабря в Хайдарабадском дворце в Дели.

Ранее Моди подарил Путину «Песнь Бога».