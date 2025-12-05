На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США пригрозили, что будут меньше участвовать в оборонных проектах Европы

Reuters: США уведомили ЕС, что могут остановить участие в ряде механизмов НАТО
Francois Lenoir/Reuters

США могут покинуть ряд оборонных проектов в Европе, если европейцы не возьмут на себя больше «оборонных возможностей» НАТО. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.

Как пишет агентство, Соединенные Штаты хотят, чтобы к 2027 году Европа взяла на себя большую часть обычных оборонных возможностей НАТО, «от разведки до ракет».

«Американские официальные лица сообщили своим коллегам, что если Европа не уложится в установленный срок — 2027 год, США могут прекратить участие в некоторых механизмах координации обороны НАТО», — говорится в сообщении.

Кроме того, Вашингтон «пока не удовлетворен» усилиями Европы в повышении своего оборонного потенциала, пишет агентство.

При этом европейские страны, пишет Reuters, «в целом согласились» с требованием президента США Дональда Трампа взять на себя больше ответственности за собственную безопасность и пообещали существенно увеличить расходы на оборону.

На этом фоне в новой Стратегии нацбезопасности США Вашингтон отметил, что сегодня «не вполне очевидно», будет ли Европа обладать армией и экономикой через 20 лет, если сохранит нынешний вектор политического и экономического развития региона.

Отмечается, что Соединенные Штаты стремятся, чтобы страны Европы «восстановили цивилизационную уверенность», а также отказались от «провального стремления к удушающему регулированию».

Ранее посол заявил, что РФ и США должны взаимодействовать в интересах человечества.

