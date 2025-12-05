На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Фото
Размер текста
А
А
А

От «Афони» до «Настройщика»: лучшие роли Нины Руслановой

true
true
true
,

Народная артистка Российской Федерации Нина Русланова сегодня, 5 декабря, могла бы отметить 80-летие. Дату своего рождения она когда-то выбрала сама, не зная ни родителей, ни места, ни дня, когда появилась на свет. Двухмесячной девочкой Нину Русланову нашли на улице в городе Богодухове Харьковской области и отправили в детский дом. Фамилию, по словам актрисы, ей придумала инспектор детских домой — в честь певицы Лидии Руслановой. А на 5 декабря приходился до 1977 года праздник, День конституции.

Нина Русланова сменила несколько детских домов, получила в строительном училище в Харькове специальность «штукатур», проучилась год в Харьковском театральном институте и уехала в Москву, где поступила в Театральное училище имени Щукина.

Русланова прошла огромный и разноплановый творческий путь. Она снималась в популярных советских драмах и комедиях, сложном авторском кино и сериалах 2000-х: всего в фильмографии актрисы — почти 150 ролей.

«Газета.Ru» — о самых ярких работах Нины Руслановой.

Комментарии
Что думаешь?
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Выбор за вас или покупки без выбора. Как ИИ-ассистенты становятся шопинг-консультантами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами