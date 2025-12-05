От «Афони» до «Настройщика»: лучшие роли Нины Руслановой

Народная артистка Российской Федерации Нина Русланова сегодня, 5 декабря, могла бы отметить 80-летие. Дату своего рождения она когда-то выбрала сама, не зная ни родителей, ни места, ни дня, когда появилась на свет. Двухмесячной девочкой Нину Русланову нашли на улице в городе Богодухове Харьковской области и отправили в детский дом. Фамилию, по словам актрисы, ей придумала инспектор детских домой — в честь певицы Лидии Руслановой. А на 5 декабря приходился до 1977 года праздник, День конституции.

Нина Русланова сменила несколько детских домов, получила в строительном училище в Харькове специальность «штукатур», проучилась год в Харьковском театральном институте и уехала в Москву, где поступила в Театральное училище имени Щукина.

Русланова прошла огромный и разноплановый творческий путь. Она снималась в популярных советских драмах и комедиях, сложном авторском кино и сериалах 2000-х: всего в фильмографии актрисы — почти 150 ролей.

«Газета.Ru» — о самых ярких работах Нины Руслановой.