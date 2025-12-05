Просчитались в 10 раз. Концепция развития электромобилей в России с треском провалилась

Продажи электрокаров в РФ оказались в 10 раз ниже производственных целей кабмина

Утвержденная правительством концепция развития электротранспорта в России провалилась: продажи электромобилей в стране в 2025 году оказались на порядок ниже целевых показателей по их производству. В Минпромторге винят во всем международные санкции. Эксперты говорят о том, что цифры в концепции изначально выглядели завышенными.

Продажи новых электромобилей в России за 11 месяцев 2025 года составили 12,1 тыс. экземпляров, из них на машины российского производства пришлось только 33% (менее 4 тыс. машин) – на порядок меньше целевого показателя по производству электротранспорта в России в 2025 году, заложенного в отраслевой концепции.

«Доля изготовленных в Российской Федерации составила 33%. В аналогичном периоде 2024 г. доля таких электромобилей на рынке составляла 20%», – отмечается в отчете Минпромторга о рынке транспортных средств в Российской Федерации по итогам 11 месяцев 2025 года.

Просчитались в 10 раз

Объем проданных в стране в 2025 году электромобилей, выпущенных российскими заводами, (в котором, вероятно, есть и машины прошлого года выпуска) оказался на порядок ниже целевого показателя производства электромобилей в России , отраженного в концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в России на период до 2030 года, утвержденной в 2021 году.

Согласно концепции, утвержденной распоряжением правительства РФ от 23 августа 2021 г. № 2290-р, целевые показатели производства электротранспорта в России составляли на 2022 год 2,5 тыс. машин, на 2023-й – 7,4 тыс. машин, на 2024-й – 17,5 тыс. машин, на 2025-й – 44 тыс. машин, а на 2026-й – уже 71 тыс.

К 2030 году, до которого действует концепция, в России должно выпускаться 217 тыс. электротранспортных средств в год. Под таковыми в документе понимаются «транспортные средства категорий М1, М2, М3, N1, N2, N3, L7 с улучшенными показателями энергоэффективности и экологичности, работающие на альтернативных источниках энергии (тяговая аккумуляторная батарея и водородный топливный элемент)».

«Планы формировались до СВО»

В пресс-службе Минпромторга сообщили «Газете.Ru», что производственные программы отечественных автопроизводителей корректируются исходя из текущих прогнозов развития рынка автомобилей и электромобилей в России, на которые существенно влияет продолжающееся санкционное давление со стороны недружественных стран, динамика ставки автокредитования, некоторое перераспределение спроса с электромобилей на гибридные автомобили – в том числе на мировом уровне.

«Отмечаем, что

плановые показатели указанной Концепции (разработана Минэкономразвития России) были сформированы еще до начала СВО – в 2021 году с учетом оптимистических ожиданий

по динамике роста рынка электромобилей в Российской Федерации, общемирового тренда на увеличение доли электромобилей, а также наличия отложенного спроса на российском авторынке в 2021–2022 гг.», – указали в пресс-службе министерства.

На вопрос «Газеты.Ru» о том, сколько электромобилей выпущено в 2025 году в России, в пресс-службе министерства не ответили, но привели общий объем выпуска электромобилей и гибридов в январе – ноябре: 12,6 тыс. единиц.

«Важно, что за 11 месяцев доля отечественной техники в общем объеме продаж новых электромобилей выросла на 13 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 33%», – подчеркнули в Минпромторге.

Сколько давали денег

Принятая в 2021 году концепция развития электротранспорта предусматривала многомиллиардные ассигнования на ее выполнение, в том числе из государственного бюджета.

«Общий бюджет концепции оценивается в 591 млрд. руб. до 2030 г., из которых внебюджетные средства составят порядка 499 млрд. руб. Дополнительные налоговые поступления в бюджет составят более 460 млрд руб. » – сообщала в августе 2021 года пресс-служба Минэкономразвития, подчеркивая, что концепция разработана совместно с Минпромторгом.

До 2024 г. на реализацию концепции планировалось направить 47,6 млрд руб., из них 9,6 млрд рублей из государственного бюджета и 38 млрд рублей – из Фонда национального благосостояния, уточняла в августе 2021 года газета «Ведомости» в материале, посвященном принятию документа.

Чтобы стимулировать россиян на покупку электрокаров, из госбюджета выделяются субсидии на покупку в кредит электромобилей отечественного производства.

Размер такой субсидии на каждую машину составляет 925 тыс. рублей (но не более 35% полной стоимости машины).

В 2022 году Минпромторг в рамках реализации концепции заключил первые специнвестконтракты (СПИК) на создание в России производства электромобилей. В рамках этих документов автопроизводители берут на себя обязательства по локализации машин в России, а государство предоставляет им льготы и преференции, включая возврат уплаченного утилизационного сбора. Условия СПИК не разглашаются.

В январе 2022 года стало известно, что заявки на заключение СПИК по выпуску электромобилей подали ООО «Моторинвест» (Липецкая область) и ООО «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» (Санкт-Петербург). Об этом подробно писала «Газета.Ru».

Заявки этих компаний в 2022 году были одобрены. Компания «Моторинвест» в рамках СПИК наладила на заводе в Липецкой области выпуск автомобилей под новым брендом Evolute. Первая из поставленных на конвейер моделей, седан Evolute i-Pro, в 2025 году была снята с производства. О его судьбе также подробно писала «Газета.Ru».

«Электромобили Мануфэкчуринг Рус» позднее представила свой грузовик EVM Pro – электромобиль на базе УАЗ «Профи», который не завоевал популярности.

Сам Ульяновский автозавод о разработке и выпуске электрокаров в нынешних условиях вовсе не помышляет, несмотря на наличие наработок в области машин на альтернативных источниках энергии.

«На ближайшую перспективу выпуск электромобиля не стоит на повестке дня Ульяновского автозавода, поскольку в настоящее время компания, как вы знаете, ориентируется на расширение линейки модификаций с традиционными силовыми агрегатами», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе УАЗа.

Какие электрокары берут россияне

За 10 месяцев 2025 года в России было поставлено на учет 9,6 тыс. новых электрокаров и почти 30 тыс подключаемых гибридов, сообщил в своем Telegram-канале гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Динамика по отношению в прошлому году пока отрицательная: -37% и -11% соответственно», – написал он.

Целиков уточнил, что наиболее популярными в стране новыми электромобилями за этот период стали машины Zeekr (2,6 тыс. машин), Evolute (1,4 тыс. машин), «Москвич» (806 машин), Avatr (727 машин) и «АмберАвто» (667 машин). Пятерка наиболее продаваемых в РФ подзаряжаемых гибридов – Lixiang, Voyah, Aito, Wey, Exeed/Exlantix.

Завышенные ожидания

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отметили, что целевые объемы производства, заложенные в концепцию развития электротранспорта, даже по состоянию на 2021 году выглядели завышенными.

«Россия – единственная страна в ЕАЭС, в которой платится полная пошлина за электромобили. Во всех остальных странах она нулевая. Скорее всего, электромобили будут расти, но не такими темпами, которые были в этой концепции. Нет предпосылок», – сказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

На сегодняшний день люди интересуются электромобилями ,многие опросы это показывают, но заинтересованность не равна готовности пойти и купить электромобиль, который стоит на 30–40% дороже, чем бензиновая машина аналогичного типоразмера, добавил он.

Российский рынок электрокаров в последние годы развивался по двум основным направлениям: покупались либо новые дорогие машины стоимостью 4–10 млн рублей, либо недорогие подержанные, напомнил главред «За рулем».

« Было понятно, что цифр, указанных в концепции развития электротранспорта, при любом раскладе не достичь. Должны были случиться экстраординарные вещи, чтобы мы выпускали 44 тыс. машин. При таком выпуске объем рынка электрокаров должен был составлять вообще 60–80 тыс. машин с учетом импорта. Это несерьезно, все было слишком радужно», – заключил Кадаков.

Утопичными считает показатели из концепции развития электротранспорта и вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин.

«Эта стратегия, безусловно, была обречена на провал.

Скорее всего, люди, которые ее принимали, уже давно не работают и отвечать за ее провал уж точно не будут. Единственное, что с этой электромобильной деятельностью нужно сделать, – свернуть ее и все. Недостижимые цифры писали все, потому что это было модно. Ответственности за то, что их не достигли, нет», – заявил Шапарин «Газете.Ru».

По его мнению, для российских условий в большей степени подходит газомоторный транспорт и единственная страна мира, которая добилась успеха с электромобилями, – Китай, поскольку ему удалось сфокусироваться на этой теме, перескочив эпоху ДВС. «Зеленая повестка» вышла из моды во всем мире, ее отменяют, и мы здесь не исключение, добавил он.

«Все вложения в электромобили, в зарядную инфраструктуру – исключительно дань моде. Государство тратит немалые деньги, потому что считает, что нужно не отставать от других. При этом мы видим, что в Европе электромобили резко становятся никому не нужны, как только прекращается финансирование», – заключил вице-президент НАС.