Бывшего мэра Нижнекамска Муллина отправили в СИЗО

Бывшего главу Нижнекамского района Татарстана и экс-мэра Нижнекамска Рамиля Муллина отправили под стражу до 3 февраля 2026 года. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

В ведомстве уточнили, что суд поддержал позицию городской прокуратуры Набережных Челнов и решил выбрать Муллину меру пресечения в виде ареста. Следствие обвиняет его в мошенничестве в крупном размере и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, Муллин вместе с неустановленными лицами подготовил фиктивные документы о выполнении услуг местным предпринимателем. Эти бумаги представили муниципалитету, что, как утверждается, привело к ущербу исполнительному комитету района более чем на 24 млн рублей. Аналогичный эпизод, по данным следствия, нанес ущерб РОГО ДОСААФ Татарстана свыше 11 млн рублей.

Прокуратура сочла избрание меры пресечения обоснованным. В суде отметили, что Муллин вину не признал, а его защита и он сам настаивали на отсутствии оснований для ареста. Представитель прокуратуры, в свою очередь, указал на невозможность применения более мягкой меры.

Муллин руководил Нижнекамском и районом с 2022 года, до этого занимал должность руководителя исполкома муниципалитета. До 2013–2021 годов он возглавлял Муслюмовский район Татарстана. С постов в Нижнекамске он ушел досрочно весной 2025 года после скандала с выдачей жилищного сертификата семье мигрантов.

