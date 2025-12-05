Звезда «Мортал Комбат» в последний раз перед кончиной был в России в 2018 году

В последний раз перед кончиной японский актер Кэри-Хироюки Тагава был в России в 2018 году. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
Звезда фильма «Мортал Комбат» прилетал на ЧМ по футболу прямым рейсом из Японии, чтобы посетить финальный матч Франция – Хорватия
В середине июля 2018 года Кэри-Хироюки Тагава также посетил 40-й Московский международный кинофестиваль.
Кэри-Хироюки Тагавы не стало на 76-м году жизни в США после инсульта.
Тагава родился в Японии и сделал карьеру в Голливуде. Тагава за четыре десятилетия успел сняться более чем в 150 фильмах и сериалах. Наибольшую популярность ему принесли образы колдуна Шан Цзуна во вселенной «Мортал Комбат» и патриарха Хейхати Мисимы в проектах по мотивам франшизы Tekken.
В 2015 году Тагава принял православие и крестился в Москве, получив в крещении имя Пантелеимон. В том же году вышел российский фильм с его участием «Иерей-сан» режиссера Егора Баранова.
Ранее Игорь Жижикин назвал Кэри-Хироюки Тагаву великолепным актером.