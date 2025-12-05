На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жительница Красноармейска рассказала, как российский дрон помог ей сбежать от ВСУ

Посол Мирошник: российский БПЛА вывел жителей Красноармейска из-под огня ВСУ
Константин Михальчевский/РИА Новости

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) помог мирным жителям Красноармейска (украинское название — Покровск) выйти из зоны боевых действий. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на рассказ очевидицы послу МИД РФ по особым поручениям по преступлениям украинского правительства Родиону Мирошнику.

По словам женщины 1968 года рождения, она покидала город в составе группы из семи человек. В этот момент военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали атаковать беженцев с помощью беспилотников и обстреливать из минометов. При этом над группой появился российский дрон, который помог найти им дорогу, отметила жительница Красноармейска.

«Ребята кричат нам: а вдруг это украинский, сейчас как влупит по нам, а ты тут руками машешь. Все-таки как-то мы поняли — он нам кивнул немножко. Вот так кивнул. Ну попробуем пойти за ним. Если украинский — ударит. Если русский — будет вести нас. Он нам опять кивнул, что, мол, идите за нами», — сказала женщина.

Жительница Красноармейска отметила, что впоследствии дрон довел их до позиций российских войск.

2 декабря в Минобороны России сообщили, что бойцы Вооруженных сил России завершили зачистку Красноармейска от украинских военных. По данным ведомства, во взятии города участвовали подразделения группировки войск «Центр».

Ранее в России оценили шансы возвращения Красноармейска под контроль ВСУ.

