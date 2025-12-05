WP: МИД Эстонии признал, что ЕС не сообщили детали о встрече Путина с Уиткоффом

Европе на сообщили деталей о встрече президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Кремле 3 декабря. Это, пишет газета The Washington Post, признал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

«Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что на переговорах под руководством США наблюдается «очень важный импульс», однако рано утром в среду, на следующее утро после того, как американская делегация отправилась в Кремль, он признал: «Мы точно не знаем, что именно обсуждалось и каковы будут результаты»», — говорится в сообщении издания.

В ночь на 3 декабря в Кремле завершились переговоры российского лидера Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. По итогам встречи Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

Представители США и РФ договорились не раскрывать деталей беседы. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ушаков заявил о готовности России продолжать работу с командой Трампа.