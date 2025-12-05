На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Политика
Размер текста
А
А
А

Россия не враг, но Украина в приоритете. США опубликовали новую стратегию

США назвали урегулирование конфликта на Украине основным интересом
true
true
true
close
Alex Wong/Getty Images
Соединенные Штаты обновили свою Стратегию национальной безопасности. Приоритетными интересами Вашингтона в документе названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией. Москву больше не считают «угрозой глобальному порядку», как в прошлой версии стратегии. Кроме того, Белый дом намерен способствовать тому, чтобы НАТО перестали воспринимать как «вечно расширяющийся альянс». Как изменились приоритеты США — в материале «Газеты.Ru».

Скорейшее урегулирование конфликта на Украине стало главным интересом Соединенных Штатов. Это следует из обновленной Стратегии национальной безопасности США, опубликованной на сайте Белого дома.

«Основной интерес Соединенных Штатов — договориться о скорейшем прекращении боевых действий на Украине», — подчеркивается в документе.

Мир на Украине позволит «стабилизировать экономику европейских стран, предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны и восстановить стратегическую стабильность с Россией». Кроме того, урегулирование кризиса обеспечит поствоенное восстановление Украины, считают в Вашингтоне.

При этом Белый дом раскритиковал политику некоторых европейских стран в отношении Киева.

«Администрация [президента США Дональда] Трампа находится в противоречии с европейскими чиновниками, которые возлагают нереалистичные надежды на войну [на Украине], опираясь на нестабильные правительства меньшинств, многие из которых топчут базовые принципы демократии, чтобы подавить оппозицию», — говорится в документе.

Вашингтон обратил внимание, что «большинство европейцев хотят мира, однако это желание не воплощается в политику в значительной степени из-за того, что правительства этих стран подрывают демократические процессы». Европа таким образом окажется «в ловушке политического кризиса», считают в Белом доме.

Будущее НАТО

По мнению Вашингтона, НАТО впредь не должно восприниматься как «постоянно расширяющийся альянс» — необходимо предотвратить такое развитие событий.

«Наша широкая политика в отношении Европы должна быть направлена на то, чтобы прекратить восприятие НАТО как постоянно расширяющегося альянса и не допустить превращения этого в реальность», — отмечается в документе.

Белый дом прогнозирует, что через несколько десятилетий некоторые члены НАТО могут пересмотреть свои отношения с США, поскольку «станут в большинстве неевропейскими» и возникнет вопрос, «будут ли они видеть свое место в мире — или свой союз с Соединенными Штатами — так же, как это видели те, кто подписывал устав НАТО».

Также США намерены предоставить Европе «возможность твердо стоять на ногах и действовать в качестве группы сплоченных суверенных государств». В Белом доме хотят, чтобы Европа приняла на себя «основную ответственность за собственную оборону без доминирования со стороны какой-либо «враждебной державы».

В документе также говорится о том, что сегодня «не вполне очевидно», будут ли страны Европы обладать армией и экономикой через 20 лет, если сохранят нынешний вектор политического и экономического развития региона.

Новая зона интересов

Особое внимание в обновленной стратегии уделяется Индо-Тихоокеанскому региону. США считают, что эта область будет «оставаться одним из ключевых экономических и геополитических полей сражений столетия».

«Индо-Тихоокеанский регион уже является источником почти половины мирового ВВП <...>, и эта доля, несомненно, будет расти в течение XXI века», — подчеркивается в документе.

В США намерены придерживаться «сбалансированной торговли» с Китаем, но только нестратегическими товарами. Вашингтон хочет сохранить «взаимовыгодные экономические отношения с Пекином».

Кроме того, Белый дом считает своим приоритетом «сдерживание конфликта из-за Тайваня», в том числе путем военного превосходства, поскольку треть мировых грузоперевозок ежегодно проходит через Южно-Китайское море.

Отдельную роль США отводят Индии, с которой они планируют и далее укреплять отношения. Белый дом рассчитывает на то, чтобы «Нью-Дели вкладывался в безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе в рамках четырехстороннего сотрудничества с Австралией, Японией и США».

В стратегии подчеркивается, что Вашингтон больше не считает Ближний Восток доминирующим фактором, который ранее определял контуры американской внешней политики. Этот регион «больше не является постоянным раздражителем и потенциальным источником неминуемой катастрофы», заметили в Белом доме. При этом США заинтересованы в распространении Авраамовых соглашений (серия договоров о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств, подписанных в 2020–2021 годах) на большее число стран Ближнего Востока.

Также США намерены вернуться к доктрине Монро (внешнеполитическая декларация страны, провозглашенная президентом США Джеймсом Монро в 1823 году, которая заключалась в принципе «Америка для американцев») и противостоять попыткам конкурентов из Восточного полушария укрепить позиции в Западном.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Выбор за вас или покупки без выбора. Как ИИ-ассистенты становятся шопинг-консультантами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами