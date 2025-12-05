Россия не враг, но Украина в приоритете. США опубликовали новую стратегию

Соединенные Штаты обновили свою Стратегию национальной безопасности. Приоритетными интересами Вашингтона в документе названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией. Москву больше не считают «угрозой глобальному порядку», как в прошлой версии стратегии. Кроме того, Белый дом намерен способствовать тому, чтобы НАТО перестали воспринимать как «вечно расширяющийся альянс». Как изменились приоритеты США — в материале «Газеты.Ru».

Скорейшее урегулирование конфликта на Украине стало главным интересом Соединенных Штатов. Это следует из обновленной Стратегии национальной безопасности США, опубликованной на сайте Белого дома.

«Основной интерес Соединенных Штатов — договориться о скорейшем прекращении боевых действий на Украине», — подчеркивается в документе.

Мир на Украине позволит «стабилизировать экономику европейских стран, предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны и восстановить стратегическую стабильность с Россией». Кроме того, урегулирование кризиса обеспечит поствоенное восстановление Украины, считают в Вашингтоне.

При этом Белый дом раскритиковал политику некоторых европейских стран в отношении Киева.

«Администрация [президента США Дональда] Трампа находится в противоречии с европейскими чиновниками, которые возлагают нереалистичные надежды на войну [на Украине], опираясь на нестабильные правительства меньшинств, многие из которых топчут базовые принципы демократии, чтобы подавить оппозицию», — говорится в документе.

«Теперь многое против Украины». Трампу доложили о переговорах в Москве Дональд Трамп заявил, что его представители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Москве продуктивные... 04 декабря 04:26

Вашингтон обратил внимание, что «большинство европейцев хотят мира, однако это желание не воплощается в политику в значительной степени из-за того, что правительства этих стран подрывают демократические процессы». Европа таким образом окажется «в ловушке политического кризиса», считают в Белом доме.

Будущее НАТО

По мнению Вашингтона, НАТО впредь не должно восприниматься как «постоянно расширяющийся альянс» — необходимо предотвратить такое развитие событий.

«Наша широкая политика в отношении Европы должна быть направлена на то, чтобы прекратить восприятие НАТО как постоянно расширяющегося альянса и не допустить превращения этого в реальность», — отмечается в документе.

Белый дом прогнозирует, что через несколько десятилетий некоторые члены НАТО могут пересмотреть свои отношения с США , поскольку «станут в большинстве неевропейскими» и возникнет вопрос, «будут ли они видеть свое место в мире — или свой союз с Соединенными Штатами — так же, как это видели те, кто подписывал устав НАТО».

Также США намерены предоставить Европе «возможность твердо стоять на ногах и действовать в качестве группы сплоченных суверенных государств». В Белом доме хотят, чтобы Европа приняла на себя «основную ответственность за собственную оборону без доминирования со стороны какой-либо «враждебной державы».

На Западе предрекли распад НАТО в случае победы России на Украине В случае победы России в украинском конфликте НАТО грозит распад. Об этом заявил обозреватель... 26 ноября 13:55

В документе также говорится о том, что сегодня «не вполне очевидно», будут ли страны Европы обладать армией и экономикой через 20 лет, если сохранят нынешний вектор политического и экономического развития региона.

Новая зона интересов

Особое внимание в обновленной стратегии уделяется Индо-Тихоокеанскому региону. США считают, что эта область будет «оставаться одним из ключевых экономических и геополитических полей сражений столетия».

«Индо-Тихоокеанский регион уже является источником почти половины мирового ВВП <...>, и эта доля, несомненно, будет расти в течение XXI века», — подчеркивается в документе.

В США намерены придерживаться «сбалансированной торговли» с Китаем, но только нестратегическими товарами. Вашингтон хочет сохранить «взаимовыгодные экономические отношения с Пекином».

Кроме того, Белый дом считает своим приоритетом «сдерживание конфликта из-за Тайваня», в том числе путем военного превосходства, поскольку треть мировых грузоперевозок ежегодно проходит через Южно-Китайское море.

Трамп не стал отвечать на вопрос, будут ли США защищать Тайвань Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в интервью CBS News , что не хочет отвечать... 02 ноября 20:08

Отдельную роль США отводят Индии, с которой они планируют и далее укреплять отношения. Белый дом рассчитывает на то, чтобы «Нью-Дели вкладывался в безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе в рамках четырехстороннего сотрудничества с Австралией, Японией и США».

В стратегии подчеркивается, что Вашингтон больше не считает Ближний Восток доминирующим фактором , который ранее определял контуры американской внешней политики. Этот регион «больше не является постоянным раздражителем и потенциальным источником неминуемой катастрофы», заметили в Белом доме. При этом США заинтересованы в распространении Авраамовых соглашений (серия договоров о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств, подписанных в 2020–2021 годах) на большее число стран Ближнего Востока.

Также США намерены вернуться к доктрине Монро (внешнеполитическая декларация страны, провозглашенная президентом США Джеймсом Монро в 1823 году, которая заключалась в принципе «Америка для американцев») и противостоять попыткам конкурентов из Восточного полушария укрепить позиции в Западном.