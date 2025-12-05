Дочь и внучку Долиной вызвали в Верховный суд. Певица собралась «рассказать всю правду»

Верховный суд привлек дочь и внучку Долиной к спору вокруг ее квартиры

Верховный суд включил в процесс по делу о квартире певицы Ларисы Долиной ее дочь и внучку в качестве заинтересованных лиц. Заседание состоится 16 декабря. В Госдуме считают, что суд направит дело на новое рассмотрение. Концертный директор Долиной уже анонсировал «правдивое» заявление артистки, которое ожидается на телевидении вечером 5 декабря. Тем временем телеканалы «без капельки сожаления» вырезают кадры с Долиной из новогодних передач. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Верховный суд России привлек дочь эстрадной певицы Ларисы Долиной Ангелину и несовершеннолетнюю внучку в качестве заинтересованных лиц в споре вокруг квартиры артистки. Такая информация опубликована в базе данных Верховного суда.

«Заинтересованные лица: Долина Ангелина Анатольевна, действующая в своих интересах и в интересах несовершеннолетней», — говорится в базе данных.

Кроме того, к судебному слушанию в качестве третьих лиц привлечены следственный изолятор №1 в Москве для передачи сведений Анжеле Цырульниковой — осужденной по уголовному делу о мошенничестве в отношении Долиной, а также управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве.

Верховный суд рассмотрит жалобу на решения нижестоящих инстанций по имущественному спору 16 декабря. По мнению председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, суд «с высокой вероятностью» направит дело на новое рассмотрение .

«Задача высшей судебной инстанции сейчас именно в том, чтобы оценить, насколько последовательно применены уже действующие нормы: статьи о пороках воли, правила о двусторонней реституции, подходы к защите добросовестного приобретателя, который оказался без квартиры и без денег», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Долиной оставили квартиру за 112 млн рублей. Покупательница жилья осталась ни с чем Суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую певица продала под воздействием мошенников... 05 декабря 11:39

В конце ноября Второй кассационный суд признал законными решения Хамовнического суда Москвы, а также Мосгорсуда о возвращении Долиной квартиры, которую она потеряла из-за действий телефонных мошенников. В результате покупательница недвижимости Полина Лурье, которая заплатила артистке 112 млн рублей, осталась без квартиры и денег. После этого Долина подверглась критике со стороны общественности и некоторых коллег.

Схема, при которой люди продают квартиру и отдают деньги аферистам, а затем добиваются возврата квартиры через суд, стала называться «эффектом Долиной».

Долина расскажет правду?

Сама Лариса Долина 5 декабря даст комментарий в связи со скандалом вокруг сделки по недвижимости, сообщил концертный директор певицы Сергей Пудовкин журналу Popcake.

«Ситуация очень сложная. Справедливость должна быть для всех без исключений. В ближайшее время Лариса Долина даст комментарий. Сказать всю правду и все, что происходит, не было возможности», — сказал он.

В беседе с ИА «Регнум» Пудовкин уточнил, что Долина изложит свою позицию в эфире одного из федеральных каналов в 19:00 мск. По его словам, следует ожидать «новых и достаточно неожиданных подробностей того, что реально сейчас происходит в деле Долиной» .

«Показать, что ее ценят». Зачем Долину позвали в Госдуму обсуждать сделки с жильем Певицу Ларису Долину пригласили в Госдуму на круглый стол, посвященный мошенничеству на рынке... 05 декабря 11:34

Официально артистка пока не комментировала сложившуюся ситуацию. Однако 3 декабря после окончания концерта в Петропавловске-Камчатском она обратилась к поклонникам с эмоциональной речью.

«Я безмерно благодарна, что вы сегодня были здесь, а значит, меня поддерживали в это непростое время, которое я сейчас переживаю. Это абсолютно бесценно, примите мою искреннюю благодарность за это. Я слышала, как стучат ваши сердца, чувствовала ваши улыбки. Когда человеку очень плохо, он не должен быть один », — цитирует ее Ura.ru.

Долина пожелала зрителям «никогда не терять надежду».

Россиянам рассказали, как защититься от «схемы Долиной» Обязательное зачисление денежных средств на депозит суда, создание фонда обманутых покупателей... 05 декабря 10:31

Можно ли решить дело мирно?

Накануне появилась информация, что юристы Долиной якобы обсуждают с представителями Лурье внесудебную компенсацию. Однако покупательница в беседе с ИА «Регнум» опровергла эти сообщения. Пудовкин также отказался ответить на вопрос о возможной внесудебной компенсации и призвал дождаться официального комментария Долиной 5 декабря.

Адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы Лурье, рассказала, что Долиной предлагали заключить мировое соглашение.

«На предварительном судебном заседании мы предложили Долиной заключить мировое соглашение, по условиям которого право собственности на квартиру возвращается ей, а Долина возвращает Лурье уплаченные за квартиру деньги», — отметила она в беседе с РИА Новости.

Однако сторона певицы отвергла соглашение. Свириденко также обратила внимание, что Долина, проживая в спорной квартире, не заплатила налог на имущество с июня по декабрь 2024 года в сумме более 100 тысяч рублей. В результате это сделала Лурье, добавила она.

Долиной предложили взять кредит для покупателей своей квартиры Певице Ларисе Долиной следует взять кредит в банке, чтобы вернуть деньги покупателям ее квартиры. Это... 04 декабря 13:43

«Отмена» Долиной

Тем временем телеканалы на фоне скандала вокруг Долиной стали убирать артистку из ранее записанных новогодних передач, сообщила журналистка Алена Мартынова в своем Telegram-канале «Светский хроник» со ссылкой на источник.

«А вот вам инсайд из первых рук. Похоже, отмена началась. Как рассказали админу, Ларису Долину вырезают из новогодних программ на Первом канале . И вообще из всех программ. На сегодняшний день таких шоу уже как минимум три», — отметила она.

По словам Мартыновой, из новогодних эфиров Долину «вырезают без капельки сожаления». По неподтвержденной информации, ТНТ также убрал артистку из новогоднего фильма, где она исполнила песню Инстасамки «За деньги — да».

«Оголтелая травля и издевательства». В России «отменяют» Ларису Долину Певица Лариса Долина столкнулась с культурой отмены и «оголтелой травлей» после того, как покупательница... 05 декабря 11:35

Однако в «Голубом огоньке» на телеканале «Россия 1» певица «пока уцелела», добавила журналистка.