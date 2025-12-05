Дочь и внучку Долиной вызвали в Верховный суд. Певица собралась «рассказать всю правду»

Верховный суд России привлек дочь эстрадной певицы Ларисы Долиной Ангелину и несовершеннолетнюю внучку в качестве заинтересованных лиц в споре вокруг квартиры артистки. Такая информация опубликована в базе данных Верховного суда.
«Заинтересованные лица: Долина Ангелина Анатольевна, действующая в своих интересах и в интересах несовершеннолетней», — говорится в базе данных.
Кроме того, к судебному слушанию в качестве третьих лиц привлечены следственный изолятор №1 в Москве для передачи сведений Анжеле Цырульниковой — осужденной по уголовному делу о мошенничестве в отношении Долиной, а также управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве.
Верховный суд рассмотрит жалобу на решения нижестоящих инстанций по имущественному спору 16 декабря. По мнению председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, суд «с высокой вероятностью» направит дело на новое рассмотрение.
«Задача высшей судебной инстанции сейчас именно в том, чтобы оценить, насколько последовательно применены уже действующие нормы: статьи о пороках воли, правила о двусторонней реституции, подходы к защите добросовестного приобретателя, который оказался без квартиры и без денег», — сказал он в беседе с РИА Новости.
В конце ноября Второй кассационный суд признал законными решения Хамовнического суда Москвы, а также Мосгорсуда о возвращении Долиной квартиры, которую она потеряла из-за действий телефонных мошенников. В результате покупательница недвижимости Полина Лурье, которая заплатила артистке 112 млн рублей, осталась без квартиры и денег. После этого Долина подверглась критике со стороны общественности и некоторых коллег.
Схема, при которой люди продают квартиру и отдают деньги аферистам, а затем добиваются возврата квартиры через суд, стала называться «эффектом Долиной».
Долина расскажет правду?
Сама Лариса Долина 5 декабря даст комментарий в связи со скандалом вокруг сделки по недвижимости, сообщил концертный директор певицы Сергей Пудовкин журналу Popcake.
«Ситуация очень сложная. Справедливость должна быть для всех без исключений. В ближайшее время Лариса Долина даст комментарий. Сказать всю правду и все, что происходит, не было возможности», — сказал он.
В беседе с ИА «Регнум» Пудовкин уточнил, что Долина изложит свою позицию в эфире одного из федеральных каналов в 19:00 мск. По его словам, следует ожидать «новых и достаточно неожиданных подробностей того, что реально сейчас происходит в деле Долиной».
Официально артистка пока не комментировала сложившуюся ситуацию. Однако 3 декабря после окончания концерта в Петропавловске-Камчатском она обратилась к поклонникам с эмоциональной речью.
«Я безмерно благодарна, что вы сегодня были здесь, а значит, меня поддерживали в это непростое время, которое я сейчас переживаю. Это абсолютно бесценно, примите мою искреннюю благодарность за это. Я слышала, как стучат ваши сердца, чувствовала ваши улыбки. Когда человеку очень плохо, он не должен быть один», — цитирует ее Ura.ru.
Долина пожелала зрителям «никогда не терять надежду».
Можно ли решить дело мирно?
Накануне появилась информация, что юристы Долиной якобы обсуждают с представителями Лурье внесудебную компенсацию. Однако покупательница в беседе с ИА «Регнум» опровергла эти сообщения. Пудовкин также отказался ответить на вопрос о возможной внесудебной компенсации и призвал дождаться официального комментария Долиной 5 декабря.
Адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы Лурье, рассказала, что Долиной предлагали заключить мировое соглашение.
«На предварительном судебном заседании мы предложили Долиной заключить мировое соглашение, по условиям которого право собственности на квартиру возвращается ей, а Долина возвращает Лурье уплаченные за квартиру деньги», — отметила она в беседе с РИА Новости.
Однако сторона певицы отвергла соглашение. Свириденко также обратила внимание, что Долина, проживая в спорной квартире, не заплатила налог на имущество с июня по декабрь 2024 года в сумме более 100 тысяч рублей. В результате это сделала Лурье, добавила она.
«Отмена» Долиной
Тем временем телеканалы на фоне скандала вокруг Долиной стали убирать артистку из ранее записанных новогодних передач, сообщила журналистка Алена Мартынова в своем Telegram-канале «Светский хроник» со ссылкой на источник.
«А вот вам инсайд из первых рук. Похоже, отмена началась. Как рассказали админу, Ларису Долину вырезают из новогодних программ на Первом канале. И вообще из всех программ. На сегодняшний день таких шоу уже как минимум три», — отметила она.
По словам Мартыновой, из новогодних эфиров Долину «вырезают без капельки сожаления». По неподтвержденной информации, ТНТ также убрал артистку из новогоднего фильма, где она исполнила песню Инстасамки «За деньги — да».
Однако в «Голубом огоньке» на телеканале «Россия 1» певица «пока уцелела», добавила журналистка.