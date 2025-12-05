Российская хоккеистка впервые в истории забросила шайбу в матче женской НХЛ

Хоккеистка Фануза Кадирова стала первой россиянкой, сумевшей отличиться голом в Профессиональной женской хоккейной лиге (PWHL).

27-летняя Фануза Кадирова, выступающая за клуб «Оттава», забросила шайбу в ворота «Торонто» при передаче от Анны Шохиной.

Обе хоккеистки перешли в «Оттаву» в июле и стали первыми россиянками в PWHL. Перед переходом спортсменки в составе «Динамо-Нева» выиграли чемпионат Женской хоккейной лиги России. В том чемпионском сезоне Шохина стала лучшим бомбардиром лиги с 89 очками, а Кадирова набрала 70 очков.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

