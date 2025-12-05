На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Уникальный трюк российского истребителя Су-57 попал на видео

Снятые во время демонстрационного полета Су-57 эффектные кадры попали на видео
Снятые во время демонстрационного полета российского истребителя пятого поколения Су-57 эффектные кадры попали на видео. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале «Военный обозреватель».

На кадрах видно, как истребитель выполняет фантастические маневры на низкой высоте над водой. С берега за ним наблюдают восторженные зрители.

«Российская газета» отмечает, что самолет «кружил над поверхностью, повернувшись на 90 градусов вдоль продольной оси». По наблюдениям издания, демонстрация истребителя могла происходить в одной из стран Юго-Восточной Азии.

2 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал российский истребитель Су-57 лучшим в мире.

1 декабря стало известно, что Индия планирует начать переговоры о приобретении российских истребителей Су-57 и усовершенствованной версии системы противоракетной обороны (ПРО) С-500 в ходе визита Путина, намеченного на 4–5 декабря.

Как отмечает агентство Bloomberg, возможное соглашение Индии и России «может осложнить любую торговую сделку» с США, которые выступают против закупок Нью-Дели оружия у РФ.

Ранее в Кремле заявили о намерении России развивать отношения и с Индией, и с Китаем.

