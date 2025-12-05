На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тимур Иванов попросил суд разъяснить суть иска об изъятии его имущества

Экс-замглавы обороны Иванов заявил о непонимании сути иска об изъятии имущества
Аня Громова/«Газета.Ru»

Бывший замглавы обороны Тимур Иванов заявил, выступая по видеосвязи в суде, что не понимает сути иска Генпрокуратуры об изъятии его имущества. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что впервые участвует в рассмотрении дела и, не имея доступа к документам, не может понять, какие именно вопросы истец имеет к ответчику.

«Прошу суд разъяснить мне, как ответчику, по какому именно имуществу в отношении других лиц суд просит пояснить мою позицию и в каком объеме суд ожидает от меня пояснений - за все годы или только по спорным ситуациям?», — отметил Иванов.

Ответчиками по данному делу выступают Тимур Иванов, его бывшая супруга Светлана Захарова, его отец Вадим Иванов, гражданская жена Мария Китаева, доверенное лицо Сергей Бородин, его водитель Андрей Петров, а также компании «Дворянское гнездо», «Гермес-Техно», «Волжский берег», «Агрокомплекс Русское Село», «Гринэнерджи».

Информация о незаконных доходах и приобретениях стала известна в ходе расследования другого уголовного дела о получении взяток.

26 ноября стало известно, что бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, признанный ранее банкротом, согласен передать в доход государства усадьбу «Панкратово» в Тверской области стоимостью свыше 800 млн рублей. Адвокат Иванова Мурад Мусаев подчеркнул, что усадьба никогда не принадлежала лично Иванову.

1 июля Мосгорсуд признал бывшего замминистра Минобороны виновным по другому уголовному делу — о растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Экс-чиновника приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб. Его бывший подчиненный Антон Филатов был приговорен к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн руб.

Ранее вице-мэра Нижнего Новгорода Егорова отправили под арест по делу о взятках.

