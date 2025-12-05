На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме высказались об ударе ВСУ по Грозному

Депутат Колесник: виновные в атаке на Грозный получат ответ по полной
Telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны

Виновные в атаке на комплекс «Грозный-Сити» в Чечне получат ответ «по полной». Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Ну а что касается Украины, их военные объекты, объекты критической инфраструктуры, военно-промышленного комплекса получат по полной в кратном размере. Это точно, они зря все-таки это сделали», — сказал депутат.

Колесник добавил, что он не завидует «цепочке, которая принимала участие в принятии решения» по атаке на Грозный. По его словам, это связано с тем, что чеченцы являются «сильными людьми с хорошей памятью».

Утром 5 декабря беспилотник ВСУ ударил по небоскребу «Грозного-Сити». В результате взрыва значительно поврежден фасад здания. Официальной информации об атаке БПЛА в центре столицы Чечни пока не поступало. Кроме того, украинские дроны атаковали портовую инфраструктуру в Темрюке Краснодарского края. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появилось видео с последствиями предполагаемой атаки БПЛА на Грозный.

