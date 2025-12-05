ХАМАС согласился сложить тяжелое вооружение для урегулирования в Газе

Стороны конфликта в секторе Газа и посредники договорились о разоружении палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, ссылаясь на источники.

«Достигнуты договоренности о первоначальных шагах по изъятию тяжелого вооружения у ХАМАС », — сказали журналистам.

Согласно данным источников СМИ, палестинская группировка подтвердила американской стороне готовность отказаться от управления сектором Газа в рамках мирного процесса.

16 ноября посол Палестины в Австрии Салах Абдель Шафи заявил, что перемирие в секторе Газа остается крайне хрупким, так как израильские войска не соблюдают условия соглашения о прекращении огня. По словам дипломата, из-за действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже после заключения перемирия пострадали сотни палестинцев. Около 260 из них спасти не удалось, сказал посол.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.

Ранее ХАМАС заявил о готовности возобновить боевые действия в Газе.