Политолог раскрыл, почему Италия отказалась от помощи Украине

Политолог и общественный деятель Алексей Ярошенко в беседе с Tsargrad.tv высказался по поводу прекращения военной помощи Украине со стороны Италии.

«Из Италии звоночек серьезный. Но я думаю, что они просто не до конца понимают геополитическую игру своего вашингтонского старшего партнера, поэтому решили пока деньги не тратить», — сказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что необходимо с осторожностью относиться к мирным инициативам президента США Дональда Трампа, поскольку он ведет сложную геополитическую игру. Главная цель главы Белого дома, по его словам, — отстаивать интересы Соединенных Штатов, поэтому стоит задаться вопросом: зачем Вашингтону прекращать конфликт на Украине?

Накануне министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что власти республики после некоторых колебаний решили пересмотреть свою политику оказания военной помощи Украине.

До этого финский премьер-министр Петтери Орпо сообщил, что в настоящее время Финляндия не готова предоставить Киеву гарантии безопасности.

Ранее политолог объяснил, почему Европа начала саботировать помощь Украине.