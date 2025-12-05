На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Владелицу магазина военной экипировки в Белгороде оштрафовали за нацистские шевроны

В Белгороде владелицу магазина оштрафовали за шевроны с нацистской символикой
Telegram-канал Осторожно, новости

В Белгороде оштрафовали владелицу магазина военной экипировки, где продавались шевроны с нацистской символикой. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел в ноябре, когда 39-летняя владелица торговой точки разместила на витрине шеврон с надписью «Быть воином — жить вечно». Правоохранители, обнаружив на этих шевронах скандинавские руны, признанные нацистской символикой, возбудили дело по ч.1 ст.20.3 КоАП — демонстрация экстремистской символики.

Октябрьский районный суд 1 декабря рассмотрел административное дело. Подсудимая объяснила, что не знала о значении символов на шевроне, признала вину и раскаялась. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей.

Ранее в Петербурге вынесли приговор из-за картинки с волком-нацистом из «Маши и медведя».

