Правительство ввело бесплатное питание для учеников младших классов
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Российское правительство выделило средства на бесплатное питание учеников начальной школы, сообщается на сайте кабинета министров.
На данные цели в текущем году выделено почти 22 млрд руб., указано в сообщении.
Бесплатное горячее питание для учащихся с первого по четвертый класс вводится по предложению президента России, расходы регионов будут софинансироваться из федерального бюджета, сообщает кабмин.
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