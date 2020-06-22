Правительство ввело бесплатное питание для учеников младших классов

Российское правительство выделило средства на бесплатное питание учеников начальной школы, сообщается на сайте кабинета министров.

На данные цели в текущем году выделено почти 22 млрд руб., указано в сообщении.

Бесплатное горячее питание для учащихся с первого по четвертый класс вводится по предложению президента России, расходы регионов будут софинансироваться из федерального бюджета, сообщает кабмин.

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