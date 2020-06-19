Путин заявил о тяжелых последствиях аварии под Норильском для экосистемы

Российский президент Владимир Путин указал руководству компании «Норникель» на обязанность полностью устранить ущерб, нанесенный разливом нефтепродуктов в Красноярском крае. Об этом сообщает ТАСС.

«Последствия аварии для окружающей среды и водного биоразнообразия тяжелые», — сказал Путин, добавив, что на рекультивацию и восстановление потребуется большое количество времени.

Сотрудники «Норникель» обязаны продолжать работу до полного устранения нанесенного ущерба, заключил глава государства.

29 мая на ТЭЦ №3 произошла разгерметизация резервуара, где хранилось дизельное топливо. Около 20 тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная. Площадь загрязнения составила порядка более 180 тыс. кв. м. МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера. Предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии, превышены в десятки тысяч раз.

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