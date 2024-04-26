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Авария с Audi и BMW произошла на пересечении улиц в Челябинске

В Челябинске на пересечении улиц произошло ДТП с Audi и BMW

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В Челябинске произошло ДТП с двумя иномарками. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации агентства, инцидент произошел 26 апреля на пересечении улиц Энтузиастов и Худякова. Момент столкновения автомобилей Audi и BMW запечатлела камера видеонаблюдения — водитель одной из машин решил повернуть, выехав на встречную полосу, и тогда в него врезалось другое транспортное средство.

В результате удара оба автомобиля развернуло, у одного из них произошло срабатывание подушек безопасности. Позже водители машин выбрались из транспорта самостоятельно, помощь им не потребовалась. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

До этого машина скорой помощи столкнулась с «КамАЗом» на трассе. В результате произошедшего пострадали пять человек — пациент и водитель скорой помощи, а также трое медицинских работников.

Ранее в Москве мужчины на арендованном Mercedes влетели в столб, сделали селфи и сбежали.

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