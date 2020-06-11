МЧС предупредило о грозе и граде в Москве

МЧС предупредило жителей Москвы о дожде и грозе с 12.00 до 22.00 в городе в четверг, 11 июня. Об этом ведомство сообщило на своей странице в Twitter.

Отмечается, что в отдельных районах может быть град, местами крупный.

При грозе возможно усиление ветра до 18—23 м/с.

Спасатели предупреждают водителей соблюдать скоростной режим и не парковать машины рядом с деревьями, а пешеходов остерегаться рекламных щитов и шатких конструкций и не укрываться под деревьями.

Ранее сообщалось, что в июне в Москве выпало почти 90% месячной нормы осадков.

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