В Великобритании от коронавируса погибли более 50 тысяч человек
Количество погибших в результате заражения коронавирусом в Великобритании превысило 50 тыс. человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Национальной статистической службы Великобритании.
По данным ведомства, в стране от инфекции скончались 50 107 человек. Прирост новых летальных исходов за сутки составил 286.
По последним данным, всего в стране зафиксировано более 289 тыс. случаев заражения коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 27 марта Россия приняла решение о закрытии своих границ.
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