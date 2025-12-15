Спрогнозирован максимальный курс биткоина в 2026 году

Максимальный курс биткоина составит $140 тыс. в 2026 году, спрогнозировал для «Газеты.Ru» ведущий аналитик Bitget Research Райан Ли.

«Основное внимание сейчас устремлено на то, какой будет денежно-кредитная политика в США, не будет ли разгоняться инфляция, которую регулятор будет сдерживать путем повышения ключевой ставки. Если инвесторы получат сигнал о смягчении денежно-кредитной политики в ближайшие полгода, то можно ожидать возврата капитала в рисковые активы, сначала умеренного роста биткоина к $110 тыс., а затем и тестирования $120–125 тыс. во втором квартале 2026 года. Во второй половине 2026-го биткоин, в случае оптимистичного сценария, может продолжить рост и достигнуть $140 тыс.», — отметил Ли.

Но, по его словам, все зависит от притока денег инвесторов на крипторынок. Ли пояснил: есть рост ликвидности — есть рост, нет притока нового капитала — биткоин продолжит колебаться в текущем диапазоне и не сможет вырваться за пределы $120 тыс.

Ли подытожил, что курс биткоина в 2026 году зависит от того, будет ли приток нового капитала на крипторынок. Именно нехватка ликвидности не позволила осенью биткоину протестировать отметку в $130 тыс., после чего он перешел к спаду, пояснил Ли. По его словам, инвесторы в этот момент начали продавать криптовалюту, что привело к дальнейшему снижению ее курса.

По данным CoinDesk, 12 декабря биткоин стоил около $92,4 тыс.

Ранее россиян предупредили о риске падения биткоина.