В Уфе загорелся склад в торговом центре

В торговом центре в Уфе произошел пожар. Об этом сообщает МЧС России.

Сообщение о пожаре в торговом центре на бульваре Ибрагимова поступило рано утром. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения обнаружили сильное задымление в подвальном помещении. Там загорелся склад по хранению угля.

Пожарные локализовали возгорание на площади 30 кв. метров. В тушении огня принимают участие 69 человек и 22 единицы специальной техники. Из здания торгового центра эвакуированы 22 человека.

