В Уфе загорелся склад в торговом центре

МЧС: пожарные локализовали возгорание в торговом центре в Уфе
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В торговом центре в Уфе произошел пожар. Об этом сообщает МЧС России.

Сообщение о пожаре в торговом центре на бульваре Ибрагимова поступило рано утром. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения обнаружили сильное задымление в подвальном помещении. Там загорелся склад по хранению угля.

Пожарные локализовали возгорание на площади 30 кв. метров. В тушении огня принимают участие 69 человек и 22 единицы специальной техники. Из здания торгового центра эвакуированы 22 человека.

10 декабря сообщалось, что в торговом центре «Баянгол» в Улан-Удэ произошел пожар. Площадь пожара составила около 1 тыс. кв. метров, в том числе крыша здания.

24 ноября стало известно, что огнеборцы за полчаса ликвидировали пожар на третьем этаже пятиэтажного производственного здания на улице Наметкина в Москве. Пожар произошел на территории кондитерско-булочного комбината «Черемушки», который обеспечивает продукцией около 10% московского рынка и входит в топ-10 по России.

Ранее подросток устроил пожар в кинотеатре московского торгового центра.

