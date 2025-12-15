проект

Выйти
Удалить свои данные
>
Наука
Размер текста
А
А
А

Нужно ли давать детям рыбий жир, как в СССР, объяснил врач

Врач Хатшуков: сегодня рыбий жир не помогает в борьбе с дефицитом витамина D

true
true
true
close
Farion_O/Shutterstock/FOTODOM

Рыбий жир в советскую эпоху был массовым средством профилактики нехватки витамина D у детей, а также источником ценных омега-3 и омега-6 полиненасыщенных жирных кислот, необходимых для развития организма. Однако сегодня рыбий жир признан малоэффективным, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Института материнства и детства РНИМУ им. Н.И. Пирогова Заур Хатшуков.

«Популярность этого продукта стала снижаться к 70-м годам прошлого века по нескольким причинам: были выявлены проблемы с качеством из-за токсинов в сырье, что привело к временному запрету. Позже технологию очистки улучшили, но рыбий жир уже не вернул былого статуса. Этому способствовало появление на рынке других источников витамина D (в виде чистых препаратов) и общего роста разнообразия продуктов питания. Немалую роль сыграл и его специфический вкус, который многие помнят до сих пор», — отметил врач.

С современной точки зрения рыбий жир как обязательная добавка не нужен.

«Ключевой элемент его ценности — витамин D — сегодня мы можем получать целенаправленно. Потребность же в омега-кислотах отлично покрывается при сбалансированном питании: достаточно 1–2 порций жирной морской рыбы в неделю. Таким образом, рыбий жир — это полезный исторический продукт, который помог целому поколению. Сегодня он остается одной из возможных, но необязательных добавок. Главная рекомендация — профилактический прием витамина D (по показаниям) и разнообразный рацион, а не поиск «волшебных» продуктов из прошлого», — заключил доктор.

Ранее ученые создали биопрепарат, который увеличит урожай сои на 60%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами