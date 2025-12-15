На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-медиамагнат Джимми Лай признан виновным в попытке свержения Компартии Китая

Бывший медиамагнат Джимми Лай признан виновным по делу об угрозе нацбезопасности
close
Felix Wong/scmp.com

Высокий суд Гонконга признал бывшего владельца таблоида Apple Daily, экс-медиамагната Джимми Лая виновным по всем пунктам обвинения дела о нарушении закона о национальной безопасности. Об этом сообщает телерадиокорпорация RTHK.

Отмечается, что вердикт последовал за 156-дневным судебным процессом, завершившимся в августе. Теперь Лаю грозит максимальное наказание в виде пожизненного тюремного заключения.

Судьи заявили, что Лай питал неприязнь и ненависть к КНР на протяжении многих лет и был организатором заговора, единственной целью которого было добиться падения правящей Компартии Китая.

71-летний Лай прославился своей поддержкой гонконгского продемократического движения и критикой Китая. В августе он был арестован по подозрению в нарушении нового закона о национальной безопасности. Это не первое столкновение Лая с властями Гонконга. До этого его арестовывали по обвинению в связи с организацией марша протеста в августе 2019 года. Подробнее об аресте бывшего медиамагната — в материале «Газеты.Ru».

Ранее китайского чиновника приговорили к смертной казни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами