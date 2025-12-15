Экс-медиамагнат Джимми Лай признан виновным в попытке свержения Компартии Китая

Высокий суд Гонконга признал бывшего владельца таблоида Apple Daily, экс-медиамагната Джимми Лая виновным по всем пунктам обвинения дела о нарушении закона о национальной безопасности. Об этом сообщает телерадиокорпорация RTHK.

Отмечается, что вердикт последовал за 156-дневным судебным процессом, завершившимся в августе. Теперь Лаю грозит максимальное наказание в виде пожизненного тюремного заключения.

Судьи заявили, что Лай питал неприязнь и ненависть к КНР на протяжении многих лет и был организатором заговора, единственной целью которого было добиться падения правящей Компартии Китая.

71-летний Лай прославился своей поддержкой гонконгского продемократического движения и критикой Китая. В августе он был арестован по подозрению в нарушении нового закона о национальной безопасности. Это не первое столкновение Лая с властями Гонконга. До этого его арестовывали по обвинению в связи с организацией марша протеста в августе 2019 года. Подробнее об аресте бывшего медиамагната — в материале «Газеты.Ru».

Ранее китайского чиновника приговорили к смертной казни.