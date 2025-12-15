На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шесть БПЛА атаковали Тульскую область, воздушная опасность сохраняется

Inna Varenytsia/Reuters

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, в результате инцидента нет пострадавших среди мирного населения, а также не зафиксировано повреждений гражданской инфраструктуры.

Также в ночь на 15 декабря сообщалось, что силы ПВО уничтожили воздушные цели над Белгородом. По предварительным сведениям, пострадавших нет. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что информация о последствиях уточняется.

Кроме того, было сбито 15 беспилотников, летевших на Москву.

14 декабря российские средства ПВО с 20:00 до 23:00 уничтожили над шестью регионами страны и Азовским морем 71 беспилотник ВСУ самолетного типа.

Ранее Рамзан Кадыров заявил о ежедневных угрозах атак беспилотников в Чечне.

