Шесть БПЛА атаковали Тульскую область, воздушная опасность сохраняется

Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Тульской областью

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, в результате инцидента нет пострадавших среди мирного населения, а также не зафиксировано повреждений гражданской инфраструктуры.

Также в ночь на 15 декабря сообщалось, что силы ПВО уничтожили воздушные цели над Белгородом. По предварительным сведениям, пострадавших нет. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что информация о последствиях уточняется.

Кроме того, было сбито 15 беспилотников, летевших на Москву.

14 декабря российские средства ПВО с 20:00 до 23:00 уничтожили над шестью регионами страны и Азовским морем 71 беспилотник ВСУ самолетного типа.

Ранее Рамзан Кадыров заявил о ежедневных угрозах атак беспилотников в Чечне.