В реабилитационном центре рассказали о состоянии льва, раненного дроном ВСУ

Внутренних повреждений у льва, раненного дроном ВСУ в зоопарке, не выявили
Telegram-канал «Балицкий Евгений»

У льва из зоопарка в прифронтовой Васильевке Запорожской области, раненого в результате атаки беспилотника ВСУ, не выявлено внутренних повреждений. Об этом сообщил ТАСС руководитель реабилитационного центра для хищников Александр Пылышенко.

«Пока мы определили, что это только резаные раны… Основной удар животное получило от взрывной волны, то есть его бросило на стену», — сказал Пылышенко.

13 декабря два украинских дрона атаковали зоопарк с хищными животными в прифронтовом городе Васильевка. Территория центра для животных, по словам главы Запорожской области Евгения Балицкого, серьезно пострадала. В зоопарке были выбиты окна, разрушена часть вольеров с тиграми. Тогда сообщалось также, что осколки ранили льва.

Весной этого года более 10 служебных собак в зоне СВО получили защитную экипировку, состоящую из бронежилета, поводка и ошейника. Она была предназначена для немецких и восточно-европейских овчарок, которые обнаруживали и нейтрализовали мины и дроны, обследовали здания, участвовали в эвакуации раненых и предупреждали об артобстрелах.

Ранее пес Трицикл подорвался на мине, спасая солдат под Харьковом.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
