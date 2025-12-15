На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько россияне потратят на алкоголь к новогоднему столу

Россияне потратят на алкоголь к новогоднему столу чуть более 4 тыс. рублей
true
true
true
close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Россияне готовятся встретить Новый год с неизменным атрибутом праздника — бокалом игристого. При этом покупатели все реже делают выбор в пользу французского шампанского, преимущественно отдавая предпочтение российским производителям. Что еще планируют купить россияне к празднику и сколько составляют средние траты на алкоголь в этом году — в опросе SimpleWine, проведенном совместно с OMI (Online Market Intelligence). С его результатами ознакомилась «Газета.Ru».

Алкогольные напитки в праздничное меню планируют включить 76% россиян, что на два процентных пункта выше, чем в прошлом году. Согласно результатам опроса, лидером по популярности остается российское игристое вино, которое откроют в новогоднюю ночь 35% опрошенных.

Интерес к другим напиткам остается на уровне прошлого года. Так, около 14% опрошенных планируют поставить на праздничный стол водку, 13% — импортное игристое, 11% — виски и 10% — российское тихое вино.

«Игристое вино — по-прежнему главный символ новогоднего стола, однако структура потребления меняется. В частности, с 12 до 8% по сравнению с прошлым годом снизилась доля тех, кто выбирает французское шампанское. Учитывая, что востребованность всей категории игристого к празднику выросла с 37 до 44%, это может свидетельствовать о перераспределении интереса в большей степени в пользу российских производителей и частично в сторону более недорогих сегментов», — отмечает Анатолий Корнеев, сооснователь и вице-президент Simple Group.

По данным опроса, средние расходы россиян на алкоголь к празднику составляют 4108 рублей. За год траты увеличились на 10%, а по сравнению с 2023-м — на 17%. Сохраняется привычное гендерное соотношение: мужчины тратят на напитки больше женщин — 4600 против 3686 рублей соответственно.

Стоит также отметить, что расходы на алкоголь выросли почти во всех возрастных группах. Больше всего у россиян старше 45 лет: их траты увеличились более чем на 15% по сравнению с прошлым годом.

Молодежь 18–24 лет — единственное поколение, у кого расходы год к году снизились (-8%). В то же время именно эта возрастная группа по-прежнему тратит на алкоголь больше всех — в среднем 4920 рублей.

Ранее винодел рассказал, как определить хорошее вино.

