На дне Байкала произошло землетрясение в 3,9 баллов

Подземные толчки магнитудой 3,9 были зафиксированы 9 июня на дней озера Байкал в районе границы Бурятии и Иркутской области, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Единой геофизической службы РАН.

Специалисты зафиксировали толчки в 00.51 по мск. Эпицентр землетрясения располагался на дне озера между островом Ольхон и полуостровом Святой Нос.

В прибрежных поселках местные жители могли ощутить толчки силой в 3 балла.

По данным специалистов, землетрясение в районе острова Ольхон стало седьмым с 2020 года.

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