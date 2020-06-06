В Таджикистане число заражений коронавирусом приблизилось к 4,5 тысячи

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В Таджикистане за сутки коронавирус подтвердился у 83 человек, что увеличивает общее число заражений до 4453, пишет минздрав страны.

Отмечается, что в стране скончались 48, выздоровели 2583 пациента.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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