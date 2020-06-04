Путин: ситуация с коронавирусом в России улучшается

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с Совбезом отметил улучшение ситуации с коронавирусом в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас ситуация в целом по стране стабилизируется, улучшается», — сказал Путин.

При этом он указал на необходимость отслеживать обстановку в каждом отдельном регионе и оперативно реагировать на изменения ситуации.

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