В Москве в среду ожидается до +17°С
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Облачная погода и до +17°С ожидается в Москве и Подмосковье в среду, 3 июня. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».
По прогнозам синоптиков, в столице пройдет дождь, местами сильный. Возможна гроза.
Максимальная температура воздуха в столице составит +15...+17°С, по области — +12...+17°С.
Ветер ожидается северо-восточный 5-10 м/с. При грозе порывы будут достигать 15 м/с.
Атмосферное давление понизится до 744 мм ртутного столба.
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