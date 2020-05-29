В Москве началось строительство участка метро до аэропорта Внуково

В Москве началось строительство участка метро от станции метро «Рассказовка» до аэропорта Внуково. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного стройкомплекса.

Отмечается, что участок имеет протяженность около 5 километров. Новая станция будет на территории аэропорта.

В настоящее время строители выносят инженерные коммуникации с территории сооружения будущих станций, а на станции «Пыхтино» собирают монтажно-щитовую камеру для запуска тоннелепроходческих комплексов в сторону «Рассказовки».

Предполагается, что новые станции — «Пыхтино» и «Внуково» будут открыты к 2023 году.

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