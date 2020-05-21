Число жертв COVID-19 в мире превысило 328 тысяч человек

В мире от коронавирусной инфекции скончались 328 169 человек, за минувшие сутки — 4 836. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Всего COVID-19 выявлен у 4 999 981 человека, за сутки число заболевших выросло на 99 826.

При этом вылечились от коронавируса почти 1,9 млн.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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