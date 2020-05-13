Число случаев COVID-19 в Грузии достигло 647

В Грузии число случаев коронавирусной инфекции достигло 647, за минувшие сутки выявлено пять человек с вирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Скончались от инфекции 11 человек.

Выздоровели за минувшие сутки 23 пациента, всего — 372.

В настоящее время в режиме карантина в республике находятся 4 373 человека, под медицинским наблюдением - 386, а также граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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