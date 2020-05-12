Власти Бурятии учредят медаль за борьбу с коронавирусом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/479/13007479/Depositphotos_351959920_l-2015-pic905-895x505-70068.jpg">

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил правительству республики учредить медаль за борьбу с COVID-19. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

В пресс-службе рассказали, что медаль будет приравнена к государственным наградам. Ей будут отмечать медицинских работников, которые несут службу непосредственно в очагах инфекции.

Глава республики поручил проработать критерии отбора претендентов и в течение 10 рабочих дней представить порядок представления к награде.

Название и дизайн награды будут выбраны жителями региона.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава Бурятии заявил, что COVID-инфицированные врачи скрывали симптомы

— Пять сотрудников ФСИН в Бурятии заразились COVID-19