Почти 40 тысяч COVID-инфицированных граждан числится в Нидерландах
В Нидерландах за сутки коронавирусом нового типа COVID-19 заразились 475 человек. Об этом сообщается на сайте Нидерландского национального института здравоохранения.
Так, общее число получивших положительный результат анализов на коронавирус в стране достигло 39 791.
Кроме того, жертвами коронавирусной инфекции за сутки стали 98 человек, общее число летальных исходов составляет 4 893.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Более 12,5 тысячи пациентов скончались от коронавируса в Нью-Йорке
— Жертвами коронавируса в Португалии стали свыше тысячи человек