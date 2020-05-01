Почти 40 тысяч COVID-инфицированных граждан числится в Нидерландах

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В Нидерландах за сутки коронавирусом нового типа COVID-19 заразились 475 человек. Об этом сообщается на сайте Нидерландского национального института здравоохранения.

Так, общее число получивших положительный результат анализов на коронавирус в стране достигло 39 791.

Кроме того, жертвами коронавирусной инфекции за сутки стали 98 человек, общее число летальных исходов составляет 4 893.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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