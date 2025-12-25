БПЛА атаковали шесть районов в Ростовской области

Север и восток Ростовской области с вечера атаковали БПЛА. Об этом рассказал в Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.

Чиновник уточнил, что дроны ликвидировали в Боковском, Белокалитвинском, Тарасовском, Дубовском, Морозовском и Зимовниковском районах области. Местные жители, по предварительной информации, не пострадали. Данные о последствиях на земле уточняются.

Этой же ночью в Щербиновском районе Краснодарского края при налете беспилотников были повреждены производственные здания и сельскохозяйственная техника предприятия в селе Николаевка. Там произошли возгорания, которые оперативно ликвидировали сотрудники экстренных служб.

В оперштабе Кубани добавили, что налет беспилотников привел к возгоранию двух резервуаров с нефтепродуктами в порту Темрюка. Огонь распространился на площади примерно в 2 тыс. кв. м. К борьбе с ним привлекли 70 человек и 18 единиц техники.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».