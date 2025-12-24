Закупка ракет и военные учения. Финляндия готовится к конфликту с Россией?

Финляндия получила от Госдепа США разрешение на покупку 405 ракет для вооружения истребителей F-35A Lightning II. Портал The National Interest назвал эти действия подготовкой к войне с Россией. Кроме того, финская армия провела учения недалеко от совместной границы.

Госдеп США одобрил поставку Финляндии 405 ракет AIM-120D3 AMRAAM класса воздух-воздух и восьми систем наведения AIM-120D-3 для оснащения истребителей F-35A Lightning II. По данным портала The National Interest, таким образом финская армия готовится к гипотетической войне с Россией.

«Финляндия усиливает вооружение в преддверии возможного конфликта с соседом»,

— пишет издание.

AIM-120D3 являются всенаправленными ракетами с радаром самонаведения. Их предельная дальность применения превышает 160 км, позволяя поражать цели за пределами видимости. Эффективна против самолетов, ракет и беспилотников. Общая сумма контракта составляет $1,07 миллиарда.

В то же время в официальных заявлениях Хельсинки и Вашингтона приобретение ракет никак не связывается с отношениями с Россией.

«Эта закупка даст Финляндии доступ к самой современной и мощной модификации ракет, что повысит нашу способность реагировать на угрозы в оперативной среде . Она также усилит взаимную совместимость [оружейных систем] с США и другими союзниками», — заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Пресс-служба Агентства по военно-техническому сотрудничеству Минобороны США утверждает, что сделка поддерживает внешнеполитические и национальные цели безопасности Штатов, повышая уровень безопасности союзника по НАТО, а также способствует «стабильности в Европе».

Тем временем 23 декабря телеканал CNN опубликовал репортаж об учениях финской армии, где прямо говорится, что военнослужащие страны готовятся к войне с Россией .

Напряженные отношения: вероятна ли война между Россией и Финляндией

После начала СВО отношения России и Финляндии существенно ухудшились. Хельсинки практически полностью закрыли границу, разрешив ее пересекать только крайне узким категориям граждан двух стран.

По словам президента Финляндии Александра Стубба, сказанным им в интервью телерадиокомпании Yle, взаимодействие между государствами фактически оказалось заморожено , а восстановление отношений можно будет начать только после окончания украинского конфликта.

При этом сама Финляндия терпит из-за разрыва отношений с Россией серьезные экономические потери. Как пишет «Прайм» со ссылкой на эксперта агентства Suomen Asiakastieto Яакко Нора, что к концу ноября 2025 года 3019 компаний в стране подали заявления на банкротство, а почти 12,4 тысячи человек потеряли работу.

В сентябре зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в колонке ТАСС сообщил, что в Лапландии идет создание штабной структуры передовых сухопутных сил НАТО, которая может стать плацдармом для нападения на Россию . В октябре состоялось официальное открытие базы.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с порталом «Рамблер» выразил уверенность в том, что на самом деле Хельсинки будет сложно организовать конфликт с Москвой. Он напомнил, как с 1919 по конец 1930-х годов Финляндия трижды нападала на СССР, а в 1939 году Советский Союз ответил на их действия.

«Так называемая Зимняя война 1939–1940 годов началась с финского обстрела приграничной заставы около деревни Майнила, и мы на него ответили. Однако потом было велено считать, что, мол, никакого обстрела не было. При этом недавно я изучал результаты современных исследований этого вопроса, которые проводились на основании множества рассекреченных в постсоветское время материалов, и в них говорится о том, что несколько обстрелов этой заставы действительно произошло.

И я не исключаю аналогичных провокаций со стороны Финляндии»,

— рассказал парламентарий.

Вассерман допустил, что «упорство финнов» позволит им вновь вызвать аналогичную реакцию России. Однако страны НАТО при этом не поддержат агрессию Финляндию, считает он.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил порталу News.ru, что в случае конфликта финская армия не сможет противостоять Вооруженным силам России. В частности, он обратил внимание на малую численность войск соседней страны.