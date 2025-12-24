«Я не хочу становиться безжизненной чинушей». Марии Захаровой — 50

24 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечает свое 50-летие. Она родилась в Москве в 1975 году, однако детство прошло в Пекине, где работал ее отец — дипломат и востоковед Владимир Захаров.

В 1998-м Захарова окончила факультет международной журналистики МГИМО по специальностям «востоковедение» и «журналистика». В 2003-м в РУДН защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук.

В МИД России Захарова работает с 1998-го. После окончания вуза была редактором журнала «Дипломатический вестник», затем занимала различные должности в департаменте информации и печати (ДИП) МИД России. В 2003–2005 годах исполняла обязанности начальника отдела оперативного мониторинга СМИ в этом же департаменте.

В 2005–2008 годах работала пресс-секретарем постоянного представительства РФ при ООН в Нью-Йорке. В 2008-м вернулась в ДИП МИД России, где до 2011-го руководила отделом брифингов.

С 2011-го по 2015-й работала замдиректора ДИП МИД РФ. 10 августа 2015-го возглавила этот департамент, стала первой женщиной — официальным представителем МИД России. С приходом Захаровой на эту должность стиль коммуникаций внешнеполитического ведомства стал более неформальным, а сама она превратилась в одного из главных ньюсмейкеров в России.

Спустя пять лет Захарова была назначена заведующей кафедрой международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД РФ по совместительству.

Захарова имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (2020). Владеет английским и китайским языками, в свободное время пишет стихи и песни.

В ноябре 2005 года вышла замуж за менеджера Андрея Макарова. В 2010-м году у пары родилась дочь Марьяна.

«В себе я больше всего ценю своих родителей, потому что все самые лучшие качества во мне — от них. Причем некоторые из этих качеств воспитаны через силу, потому что я сопротивлялась. А в людях больше всего ценю великодушие. Когда встречаешь на жизненном пути великодушных людей — прощающих, помогающих бескорыстно, любящих беззаветно — это счастье», — поделилась она.

Кроме того, еще в одном интервью она отмечала, что старается профессионально делать свою работу и соблюдать законы. Также Захарова добавила, что «не хочет становиться безжизненной чинушей», которая безразлична к чужим проблемам и изолирована от реальности.

