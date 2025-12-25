На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван размер прожиточного минимума в России в 2026 году

Финансист Балынин: прожиточный минимум в 2026 году составит почти 19 тыс. рублей
Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

В следующем году размер прожиточного минимума на душу населения в России составит около 19 тыс. руб. (в этом году он был 17 733 руб.), заявил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Он уточнил, что в целом по стране эта величина составит 18 939 руб. У трудоспособного населения прожиточный минимум будет выше — 20 644 руб. А для пенсионеров и детей он будет 16 288 руб. и 18 371 руб. соответственно.

«Прожиточный минимум в целом по РФ предназначен, например, для оценки уровня жизни населения РФ при разработке и реализации социальной политики и федеральных социальных программ; формирования федерального бюджета», — отметил эксперт.

Балынин добавил, что размеры прожиточных минимумов устанавливаются высшими исполнительными органами.

В начале месяца член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что с 1 января 2026 года в России вырастет ряд соцвыплат, в том числе МРОТ. Депутат уточнила, что со следующего года размер минимальной заработной платы составит 27 093 руб.

Ранее финансист заявил, что россияне могут получить более 133 тыс. руб. как семейную выплату.

