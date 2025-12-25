В школах Челябинска частично отменили занятия

В Челябинске из-за морозов частично отменили занятия в школах. Об этом сообщает комитет по делам образования города через Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).
В публикации отмечается, что занятия были отменены для учеников с 1 по 4 классы первой и второй смены.
Для учащихся средних и старших классов занятия проводятся в штатном режиме.
В связи с возможными изменениями погодных условий горожан предупредили о возможных «гололедных явлениях».
25 декабря ожидается, что в Челябинской области температура опустится до -35°C.
До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, что резкое похолодание в Москве случилось из-за вторжения с севера холодного антициклона. До этого воздушные массы двигались вдоль северной границы страны с запада на восток и не проникали на юг ее европейской части. А в начале недели туда «вторгся» холодный антициклон. Малооблачная погода усугубила ситуацию.
Ранее первый снегопад в Москве оказался одним из самых поздних.