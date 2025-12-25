На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В школах Челябинска частично отменили занятия

В Челябинске из-за морозов отменили занятия для начальных классов
true
true
true
close
Maxim Shemetov/Reuters

В Челябинске из-за морозов частично отменили занятия в школах. Об этом сообщает комитет по делам образования города через Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).

В публикации отмечается, что занятия были отменены для учеников с 1 по 4 классы первой и второй смены.

Для учащихся средних и старших классов занятия проводятся в штатном режиме.

В связи с возможными изменениями погодных условий горожан предупредили о возможных «гололедных явлениях».

25 декабря ожидается, что в Челябинской области температура опустится до -35°C.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, что резкое похолодание в Москве случилось из-за вторжения с севера холодного антициклона. До этого воздушные массы двигались вдоль северной границы страны с запада на восток и не проникали на юг ее европейской части. А в начале недели туда «вторгся» холодный антициклон. Малооблачная погода усугубила ситуацию.

Ранее первый снегопад в Москве оказался одним из самых поздних.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами