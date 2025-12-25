В школах Челябинска частично отменили занятия

В Челябинске из-за морозов отменили занятия для начальных классов

В Челябинске из-за морозов частично отменили занятия в школах. Об этом сообщает комитет по делам образования города через Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).

В публикации отмечается, что занятия были отменены для учеников с 1 по 4 классы первой и второй смены.

Для учащихся средних и старших классов занятия проводятся в штатном режиме.

В связи с возможными изменениями погодных условий горожан предупредили о возможных «гололедных явлениях».

25 декабря ожидается, что в Челябинской области температура опустится до -35°C.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, что резкое похолодание в Москве случилось из-за вторжения с севера холодного антициклона. До этого воздушные массы двигались вдоль северной границы страны с запада на восток и не проникали на юг ее европейской части. А в начале недели туда «вторгся» холодный антициклон. Малооблачная погода усугубила ситуацию.

