«Отправной пункт для переговоров». Россия настаивает на изменении мирного плана США по Украине?

Флаги США и России в пресс-центре саммита России и США на Аляске, 15 августа 2025 года

Россия видит текущую версию мирного плана президента США Дональда Трампа как отправную точку для переговоров, но настаивает на внесении ряда изменений, поскольку сейчас документ больше отвечает требованиям Украины. Например, в нем отсутствуют гарантии нерасширения НАТО на восток и отмены антироссийских санкций.

Состоящий из 20 пунктов план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта Россия воспринимает как отправную, но не конечную точку. Такое утверждение публикует Bloomberg со ссылкой на анонимный источник, близкий к Кремлю.

«Москва рассматривает план из 20 пунктов, подготовленный Украиной и США, как отправной пункт для дальнейших переговоров, поскольку в нем отсутствуют положения, важные для России, а также не отвечают на множество вопросов»,

— пишет агентство.

Уточняется, что речь идет о непредоставлении гарантий прекращения расширения НАТО на восток и сохранении нейтрального статуса Украины после присоединения ее к Евросоюзу. Также Москву, говорится в материале, не устраивает отсутствие в плане ограничений для ВСУ в мирное время (например, на наличие у армии определенных видов оружия) и неясный статус русского языка на Украине. Кроме того, Россия желает получить ясность по вопросу отмены санкций и разморозке активов в западных странах.

По словам собеседника Bloomberg, Россия считает текущую версию документа «типично украинской», однако все равно продолжает хладнокровно изучать его.

Газета The Washington Post (WP) обращает внимание, что для создания в ДНР свободной экономической зоны (в случае вывода ВСУ из контролируемых районов региона), там потребуется разместить иностранных военных, с чем Москва не согласится. Однако, по утверждениям президента Украины Владимира Зеленского, именно на таком варианте настаивают США.

«Возможен вариант размещения иностранных миротворцев. Но Россия ранее выступала против идеи размещения иностранных войск на Украине. Обеим сторонам, вероятно, будет трудно договориться о том, какие страны могли бы предоставить войска для такой миссии», — пишет издание.

WP также называет текущую версию плана «первым шагом к компромиссу по вопросу территорий», однако выражает сомнение в том, что Москва примет его в текущем виде.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте заявил в соцсети X, что обсуждения гарантий безопасности для Украины в рамках мирного плана продолжатся только в январе. Члены «коалиции желающих» встретятся в Париже.

Что известно о мирном плане Трампа

24 декабря Зеленский раскрыл все 20 пунктов плана Трампа по урегулированию украинского конфликта. Как пишет агентство «РБК-Украина», самыми проблемными вопросами остаются два из них: территориальный и контроль над Запорожской АЭС.

Так, Россия требует вывести ВСУ из подконтрольных Киеву частей ДНР, однако Украина категорически отказывается от этого. Вашингтон предлагает компромисс — создание на этой территории свободной экономической зоны, что потребует проведения на Украине референдума.

Кроме того, США настаивают на разделении контроля над ЗАЭС между собой, Россией и Украиной. Киев же хочет распределить эксплуатацию станции только между собой и американцами.

Также документ содержит несколько пунктов, касающихся вопросов восстановления Украины, предоставления ей гарантий безопасности, заключения соглашения о взаимном ненападении, проведения выборов и смежных тем. За Украиной предлагается закрепить безъядерный статус, а также предоставить ей гарантии вступления в Евросоюз «в определенный момент».

При этом режим прекращения огня может быть объявлен уже с момента, в который стороны согласятся со всеми пунктами договора. По данным издания, для принятия этого документа Киев может вынести его на ратификацию парламента или на всеукраинский референдум.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с «Газетой.Ru» назвал эту версию плана манипуляцией Киева , поскольку эти пункты не соотносятся с требованиями России.

«Когда стороны действительно хотят достичь мира, то они не делают вид, что Крым и Донбасс не являются частью Российской Федерации. Эти факты конституционно закреплены. А потому план Зеленского выглядит уже даже не смешно, а весьма пошло»,

— заявил депутат.

По его словам, такой документ даже невозможно обсуждать всерьез.