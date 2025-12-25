Названо главное правило при общении с мошенниками

Ozon: при общении с мошенниками важно не паниковать и не спешить

При общении с мошенниками важно не паниковать и не совершать необдуманных поступков. Об этом «Ленте.ру» рассказали эксперты маркетплейса Ozon.

В компании рассказали, что если звонок или предложение показались вам странными, то следует немедленно прекратить разговор.

Зачастую злоумышленники звонят от имени сотрудников кредитных организаций, госучреждений, курьеров или служб поддержки. Они просят жертв сообщить коды из СМС, пароли или данные банковской карты. В Ozon добавили, что настоящие представители организаций никогда не будут спрашивать такую информацию по телефону.

До этого заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев рассказал, что одна из наиболее актуальных схем мошенничества в преддверии новогодних праздников и периода зимних распродаж — схема с так называемыми поддельными курьерами, представляющая собой гибрид цифрового фишинга и реального преступления.

Ранее россиянам дали простые советы, как не стать жертвой мошенников в сети.