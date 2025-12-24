Суд арестовал имущество Чубайса на 11 млрд рублей. Он избавился от недвижимости еще в 2023 году

Арбитражный суд Москвы арестовал денежные средства и имущество бывших руководителей «Роснано», включая экс-главу корпорации Анатолия Чубайса. Об этом стало известно из картотеки на сайте суда.
«Физические лица, к которым предъявлено настоящее требование, не находятся на территории Российской Федерации <...>, что обуславливает необходимость принятия обеспечительных мер», — говорится в определении суда.
При этом в суде пояснили, что так как в иске отсутствуют указания на конкретное имущество, требование об аресте является лишь предположением о его наличии. Инстанция арестовала имущество Анатолия Чубайса «в пределах заявленных исковых требований в размере 11 896 910 244 рубля 90 копеек». Также арест наложен на активы экс-членов топ-менеджмента «Роснано», а именно Олега Киселева, Сергея Калюжного, Андрея Кушнарева, Дмитрия Лисенкова, Андрея Малышева, Андрея Трапезникова, Дмитрия Пимкина, Германа Пихои, Бориса Подольского, Якова Уринсона, Юрия Удальцова и Владимира Аветисяна.
13 декабря газета «Ведомства» со ссылкой пресс-службу компании сообщала, что «Роснано» направила иск к своим бывшим руководителям о взыскании 11,9 млрд руб. убытков по проекту Crocus, который был одобрен в 2011 году. Предполагалось, что в рамках Crocus в России создадут производство магниторезистивной оперативной памяти MRA.
«Фактически весь объем инвестированных средств был израсходован не на достижение заявленных целей проекта, а на безвозвратное финансирование сторонних юридических лиц, в том числе с иностранным участием», — объяснили в «Роснано».
Этот иск был не первым. В апреле 2025 года госкорпорация уже выдвигала претензии к бывшему руководству. По данным МВД, подозреваемые в 2017 году «предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств», чтобы скрыть негативные результаты экономической деятельности компании. Это позволило избежать отзыва выданных ранее государственных гарантий, а также привлечь дополнительное финансирование.
Тогда суд постановил арестовать средства и имущество Чубайса, а также еще семи ответчиков на общую сумму 5,6 млрд руб. В мае стало известно, что экс-глава «Роснано» избавился от всех объектов недвижимости, которыми он когда-либо владел в России, еще в марте 2023 года. По словам представителя корпорации, в тот период в СМИ широко освещалась информация о том, что новый менеджмент «Роснано» инициирует через Генпрокуратуру РФ проверку деятельности предыдущего руководства.
Где сейчас Чубайс?
Анатолий Чубайс занимал должность главы «Роснано» с 2008 по 2020 год. В 2022-м, после начала спецоперации на Украине, он покинул Россию. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Чубайс уволился по собственному желанию, а отъезд экс-главы «Роснано» называл его личным делом. При этом источники Bloomberg утверждали, что Чубайс покинул РФ из-за СВО, так как выразил несогласие в связи с ее проведением.
После отъезда экс-глава «Роснано» решил заняться наукой и открыл Центр российских исследований при факультете социальных наук Университета Тель-Авива.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, в 2023 году заявлял, что Чубайс «удрал» из России, так как, вероятно, боялся уголовного преследования.
«Анатолий Борисович там зачем-то прячется. Мне показали крупные фотографии из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Маша Израилевич. Зачем он это делает? <..> Там, понимаете, может быть связано еще с тем, что идут сложные процессы в этой структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы, и там большая дыра, огромная финансовая дыра, большие цифры. <..> Может быть, с этим связано, что он опасается, что в конечном итоге это все приведет к возникновению каких-то уголовных дел. Поэтому в Израиле даже перешел на нелегальное положение. На фига ему это нужно, я, честно говоря, не понимаю», — говорил российский лидер.