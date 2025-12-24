Суд арестовал имущество Чубайса на 11 млрд рублей. Он избавился от недвижимости еще в 2023 году

Суд в Москве арестовал активы бывших руководителей «Роснано», в том числе экс-главы госкорпорации Анатолия Чубайса. Иск против топ-менеджмента компания подала в начале декабря, он связан с проектом Crocus, в рамках которого в РФ планировалось создать производство магниторезистивной оперативной памяти MRA. Ранее «Роснано» уже подавала иск к бывшему руководству — суд арестовывал имущество Чубайса и еще семи ответчиков на сумму 5,6 млрд руб. Тогда же стало известно, что экс-глава корпорации избавился от всей недвижимости в РФ еще в 2023 году. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Арбитражный суд Москвы арестовал денежные средства и имущество бывших руководителей «Роснано», включая экс-главу корпорации Анатолия Чубайса. Об этом стало известно из картотеки на сайте суда.

«Физические лица, к которым предъявлено настоящее требование, не находятся на территории Российской Федерации <...>, что обуславливает необходимость принятия обеспечительных мер», — говорится в определении суда.

При этом в суде пояснили, что так как в иске отсутствуют указания на конкретное имущество, требование об аресте является лишь предположением о его наличии. Инстанция арестовала имущество Анатолия Чубайса «в пределах заявленных исковых требований в размере 11 896 910 244 рубля 90 копеек» . Также арест наложен на активы экс-членов топ-менеджмента «Роснано», а именно Олега Киселева, Сергея Калюжного, Андрея Кушнарева, Дмитрия Лисенкова, Андрея Малышева, Андрея Трапезникова, Дмитрия Пимкина, Германа Пихои, Бориса Подольского, Якова Уринсона, Юрия Удальцова и Владимира Аветисяна.

13 декабря газета «Ведомства» со ссылкой пресс-службу компании сообщала, что «Роснано» направила иск к своим бывшим руководителям о взыскании 11,9 млрд руб. убытков по проекту Crocus, который был одобрен в 2011 году. Предполагалось, что в рамках Crocus в России создадут производство магниторезистивной оперативной памяти MRA.

«Фактически весь объем инвестированных средств был израсходован не на достижение заявленных целей проекта, а на безвозвратное финансирование сторонних юридических лиц, в том числе с иностранным участием», — объяснили в «Роснано».

Этот иск был не первым. В апреле 2025 года госкорпорация уже выдвигала претензии к бывшему руководству. По данным МВД, подозреваемые в 2017 году «предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств», чтобы скрыть негативные результаты экономической деятельности компании. Это позволило избежать отзыва выданных ранее государственных гарантий, а также привлечь дополнительное финансирование.

Тогда суд постановил арестовать средства и имущество Чубайса, а также еще семи ответчиков на общую сумму 5,6 млрд руб. В мае стало известно, что экс-глава «Роснано» избавился от всех объектов недвижимости, которыми он когда-либо владел в России, еще в марте 2023 года . По словам представителя корпорации, в тот период в СМИ широко освещалась информация о том, что новый менеджмент «Роснано» инициирует через Генпрокуратуру РФ проверку деятельности предыдущего руководства.

Где сейчас Чубайс?

Анатолий Чубайс занимал должность главы «Роснано» с 2008 по 2020 год. В 2022-м, после начала спецоперации на Украине, он покинул Россию. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Чубайс уволился по собственному желанию, а отъезд экс-главы «Роснано» называл его личным делом. При этом источники Bloomberg утверждали, что Чубайс покинул РФ из-за СВО, так как выразил несогласие в связи с ее проведением.

После отъезда экс-глава «Роснано» решил заняться наукой и открыл Центр российских исследований при факультете социальных наук Университета Тель-Авива .

Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, в 2023 году заявлял, что Чубайс «удрал» из России, так как, вероятно, боялся уголовного преследования.