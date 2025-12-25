проект

Назван простой способ предотвратить развитие варикоза ног

Врач Кондрахин: охлаждающие ванны помогают предотвратить развитие варикоза ног

David Parry/Global Look Press

Охлаждающие ванны помогают предотвратить развитие варикоза ног. Процедура эффективно улучшает кровообращение, рассказал «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин.

«Охлаждающие ванны — это один из видов физиотерапевтических процедур. Они оказывают положительное влияние на кожу, сосуды и кровообращение, повышают тонус и улучшают самочувствие. Они могут быть полезны при начальной стадии варикозной болезни, когда есть только какие-то первые изменения, с которыми такие ванны могут эффективно бороться. Но важно, чтобы такие ванны были именно с прохладной водой, а не холодной, не нужно допускать замерзания. Длительность процедуры тоже должна быть ограничена: не более пяти минут», — объяснил врач.

Кроме того, такие процедуры можно рассматривать как первый этап закаливания. По словам врача, это легкая тренировка терморегуляторных механизмов, благодаря чему организм быстрее и эффективнее реагирует на изменения окружающей среды.

«Но здесь есть и опасность. Если принимать такие ванны слишком часто, долго или использовать слишком холодную воду, можно заболеть. Именно поэтому нужен обдуманный и взвешенный подход, лучше проконсультироваться с врачом перед тем, как вводить такую практику в рутину», — заключил доктор.

Ранее было названо простое действие, которое в два раза снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

