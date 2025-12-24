На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Сомнительная инициатива». Совфед одобрил отмену ежегодных деклараций о доходах чиновников

Совфед одобрил законы, отменяющие ежегодное декларирование доходов госслужащих
Екатерина Штукина/РИА Новости
Совет Федерации поддержал пакет законопроектов об отмене обязательной ежегодной декларации доходов высокопоставленных госслужащих. Вместо собственноручного предоставления сведений за этой информацией будет следить автоматическая система «Посейдон». Инициатива вызвала противоречивую реакцию общества.

Совет Федерации 24 декабря одобрил пакет законов, которые должны отменить обязанность чиновников ежегодно декларировать свои доходы.

Согласно предлагаемым изменениям, госслужащим потребуется самостоятельно предоставлять сведения о своих заработках только в некоторых ситуациях. Среди них — поступление на службу и назначение на государственные и муниципальные должности, при переводе между органами власти, при включении в федеральный кадровый резерв. Также предоставлять отчет надо будет при совершении покупок на сумму, превышающую суммарный доход за три года самого чиновника, его супруга и несовершеннолетних детей.

Кроме того, закон закрепит обязанность антикоррупционных подразделений анализировать получаемые сведения о расходах и доходах госслужащих.

По словам одного из авторов инициативы, глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимира Булавина, также законопроект расширит перечень чиновников, которые будут обязаны в описанных ситуациях заполнять декларации. Требования начнут распространяться на работников некоторых госкорпораций и внебюджетных фондов, а также на руководителей государственных и муниципальных учреждений.

Сейчас служащие, занимающие высокие государственные посты, обязаны ежегодно до 1 апреля подавать декларации о доходах и расходах себя и членов своих семей. В прошлом эта информация обнародовалась на ресурсах ведомств, однако в 2022 году президент России Владимир Путин распорядился не публиковать такие данные до окончания СВО. При этом новый пакет законов и вовсе отменяет обязанность выкладывать декларации в общественный доступ.

В случае подписания пакета законов президентом, они вступят в силу уже 1 января 2026 года.

«Посейдон» наблюдает. Как будут следить за доходами госслужащих

Согласно законопроекту, работа по отслеживанию доходов и расходов чиновников будет автоматизирована. Она ляжет на систему, которая получила название «Посейдон». О том, как она работает, «Газете.Ru» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин:

«Государственная система «Посейдон», использующая искусственный интеллект, в режиме реального времени отслеживает финансовое положение чиновников и членов их семей — доходы, расходы и оборот имущества. Она получает данные из ФНС, Росфинмониторинга, Росреестра и других ведомств. В таких условиях формальная сдача ежегодных деклараций теряет всякий смысл».

Он подчеркнул, что мониторинг финансов госслужащих будет вестись постоянно.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, также являющийся одним из авторов этих законопроектов, в Telegram-канале заявил, что новая система повысит оперативность антикоррупционных проверок и принимаемых мер. «Цифровизация системы антикоррупционного контроля позволяет не ждать год, пока чиновник представит очередную декларацию, а вести постоянный мониторинг, оперативно получая информацию о любых изменениях в его финансовом положении», — указал он.

В то же время инициатива уже вызвала неоднозначную реакцию. Так, адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алешкин в разговоре с порталом Pravda.Ru выразил мнение, что бессрочная отмена публичного декларирования доходов нарушает конституционное право россиян на получение информации о деятельности власти.

«Законодатель мог бы, внося такие коррективы сегодня в законодательство, внести временные меры и поставить в данном случае временной интервал действия этой нормы. Можно продлить, но не делать ее бесконечной, нельзя преодолевать таким образом конституционное право граждан»,
— утверждает юрист.

Кроме того, пакет законопроектов раскритиковали и некоторые депутаты Госдумы, пишет газета «Коммерсантъ». В частности, Вячеслав Мархаев допустил, что отсутствие публичных деклараций повлечет создание новых коррупционных схем. По его мнению, эта «инициатива странная и сомнительная».

Депутат Михаил Делягин и вовсе заявил, что эти инициативы «противоречат одному из базовых принципов нашего общества — принципу подотчетности и открытости депутатов и чиновников народу».

