«Сомнительная инициатива». Совфед одобрил отмену ежегодных деклараций о доходах чиновников

Совет Федерации 24 декабря одобрил пакет законов, которые должны отменить обязанность чиновников ежегодно декларировать свои доходы.
Согласно предлагаемым изменениям, госслужащим потребуется самостоятельно предоставлять сведения о своих заработках только в некоторых ситуациях. Среди них — поступление на службу и назначение на государственные и муниципальные должности, при переводе между органами власти, при включении в федеральный кадровый резерв. Также предоставлять отчет надо будет при совершении покупок на сумму, превышающую суммарный доход за три года самого чиновника, его супруга и несовершеннолетних детей.
Кроме того, закон закрепит обязанность антикоррупционных подразделений анализировать получаемые сведения о расходах и доходах госслужащих.
По словам одного из авторов инициативы, глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимира Булавина, также законопроект расширит перечень чиновников, которые будут обязаны в описанных ситуациях заполнять декларации. Требования начнут распространяться на работников некоторых госкорпораций и внебюджетных фондов, а также на руководителей государственных и муниципальных учреждений.
Сейчас служащие, занимающие высокие государственные посты, обязаны ежегодно до 1 апреля подавать декларации о доходах и расходах себя и членов своих семей. В прошлом эта информация обнародовалась на ресурсах ведомств, однако в 2022 году президент России Владимир Путин распорядился не публиковать такие данные до окончания СВО. При этом новый пакет законов и вовсе отменяет обязанность выкладывать декларации в общественный доступ.
В случае подписания пакета законов президентом, они вступят в силу уже 1 января 2026 года.
«Посейдон» наблюдает. Как будут следить за доходами госслужащих
Согласно законопроекту, работа по отслеживанию доходов и расходов чиновников будет автоматизирована. Она ляжет на систему, которая получила название «Посейдон». О том, как она работает, «Газете.Ru» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин:
«Государственная система «Посейдон», использующая искусственный интеллект, в режиме реального времени отслеживает финансовое положение чиновников и членов их семей — доходы, расходы и оборот имущества. Она получает данные из ФНС, Росфинмониторинга, Росреестра и других ведомств. В таких условиях формальная сдача ежегодных деклараций теряет всякий смысл».
Он подчеркнул, что мониторинг финансов госслужащих будет вестись постоянно.
Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, также являющийся одним из авторов этих законопроектов, в Telegram-канале заявил, что новая система повысит оперативность антикоррупционных проверок и принимаемых мер. «Цифровизация системы антикоррупционного контроля позволяет не ждать год, пока чиновник представит очередную декларацию, а вести постоянный мониторинг, оперативно получая информацию о любых изменениях в его финансовом положении», — указал он.
В то же время инициатива уже вызвала неоднозначную реакцию. Так, адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алешкин в разговоре с порталом Pravda.Ru выразил мнение, что бессрочная отмена публичного декларирования доходов нарушает конституционное право россиян на получение информации о деятельности власти.
«Законодатель мог бы, внося такие коррективы сегодня в законодательство, внести временные меры и поставить в данном случае временной интервал действия этой нормы. Можно продлить, но не делать ее бесконечной, нельзя преодолевать таким образом конституционное право граждан»,
— утверждает юрист.
Кроме того, пакет законопроектов раскритиковали и некоторые депутаты Госдумы, пишет газета «Коммерсантъ». В частности, Вячеслав Мархаев допустил, что отсутствие публичных деклараций повлечет создание новых коррупционных схем. По его мнению, эта «инициатива странная и сомнительная».
Депутат Михаил Делягин и вовсе заявил, что эти инициативы «противоречат одному из базовых принципов нашего общества — принципу подотчетности и открытости депутатов и чиновников народу».