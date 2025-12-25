На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ким Чен Ын высказался о плане Южной Кореи по строительству атомной подводной лодки

Ким Чен Ын: план Сеула по строительству атомной подлодки подрывает безопасность
true
true
true
close
KCNA/Reuters

Инициатива Сеула по строительству атомной подводной лодки приведет к нестабильности на Корейском полуострове, заявил глава КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский лидер отметил неспокойную обстановку в мире, что подчеркивает правильный выбор КНДР по укреплению обороноспособности. Ким Чен Ын назвал намерение Южной Кореи по строительству атомной подводной лодки наступательным шагом, который серьезно нарушает безопасность и морской суверенитет КНДР. На такую угрозу, подчеркнул лидер Северной Кореи, необходимо реагировать. Поэтому дальнейшее ускорение модернизации Военно-морских сил КНДР и стремительное развитие их ядерного вооружения является актуальной задачей и «необходимым безальтернативным выбором».

30 октября президент США Дональд Трамп заявил, что позволил Южной Корее построить атомную подводную лодку.

Ранее стало известно, что Южная Корея инвестирует $150 млрд в судостроительный сектор в рамках торговой сделки с США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами