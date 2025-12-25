Ким Чен Ын высказался о плане Южной Кореи по строительству атомной подводной лодки

Инициатива Сеула по строительству атомной подводной лодки приведет к нестабильности на Корейском полуострове, заявил глава КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский лидер отметил неспокойную обстановку в мире, что подчеркивает правильный выбор КНДР по укреплению обороноспособности. Ким Чен Ын назвал намерение Южной Кореи по строительству атомной подводной лодки наступательным шагом, который серьезно нарушает безопасность и морской суверенитет КНДР. На такую угрозу, подчеркнул лидер Северной Кореи, необходимо реагировать. Поэтому дальнейшее ускорение модернизации Военно-морских сил КНДР и стремительное развитие их ядерного вооружения является актуальной задачей и «необходимым безальтернативным выбором».

30 октября президент США Дональд Трамп заявил, что позволил Южной Корее построить атомную подводную лодку.

Ранее стало известно, что Южная Корея инвестирует $150 млрд в судостроительный сектор в рамках торговой сделки с США.