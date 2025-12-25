На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии посоветовали Зеленскому не рассчитывать на поддержку своего плана Вашингтоном

Политолог Фрелих: США не поддержат план Зеленского по Украине
Kin Cheung/AP

Украинский президент Владимир Зеленский зря надеется на поддержку Вашингтоном своего плана мирного урегулирования конфликта. Об этом в интервью телеканалу Welt заявил немецкий политолог Стефан Фрелих.

По его мнению, план Зеленского вряд ли будет поддержан американцами из-за различия позиций между Соединенными Штатами и Украиной и ситуации на фронте. Россия побеждает, а Вашингтон больше не является партнером Киева. США представляются нейтральным посредником, но на самом деле таковыми не являются, поскольку усилили давление на Украину. Поэтому план Зеленского не сработает.

Фрелих отметил, что недавние конструктивные переговоры России и США в Майами продемонстрировали, что Украина и Европа оказались в одиночестве. Это делает будущее режима Зеленского крайне неопределенным.

24 декабря 2025 года Зеленский огласил 20 пунктов мирного плана по Украине. Территориальный вопрос он назвал самым проблемным пунктов. Украина предлагает остановить конфликт на линии соприкосновения, однако Кремль настаивает на полном выходе украинской армии с территории Донецкой народной республики. В качестве компромиссного варианта рассматривается предложение о создании на части ДНР свободной экономической зоны, для образования которой на Украине необходимо провести референдум.

Также стороны не могут договориться о контроле над Запорожской АЭС. По мнению США, станцией должны совместно управлять Украина, США и Россия. Однако Киев считает, что ЗАЭС должны эксплуатировать только Украина и США.

Ранее в США назвали проблему мирного плана по Украине.

